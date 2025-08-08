Άγγελος Τσιγκρής: «Ως πατέρας αισθάνομαι τον ατέλειωτο πόνο…»

Με αφορμή το θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ο Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αγαπητέ Πρόεδρε, ως πατέρας αισθάνομαι τον ατέλειωτο πόνο. Ως άνθρωπος, συμπαρίσταμαι στο πένθος. Ως φίλος, σας κρατώ το χέρι αυτές τις δύσκολες ώρες.»._