Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Άγγελος Τσιγκρής: «Ως πατέρας αισθάνομαι τον ατέλειωτο πόνο…»

Άγγελος Τσιγκρής: «Ως πατέρας αισθάνομαι...

Συλλυπητήρια δήλωση

Με αφορμή το θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ο Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

 «Αγαπητέ Πρόεδρε, ως πατέρας αισθάνομαι τον ατέλειωτο πόνο. Ως άνθρωπος, συμπαρίσταμαι στο πένθος. Ως φίλος, σας κρατώ το χέρι αυτές τις δύσκολες ώρες.»._

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Άγγελος Τσιγκρής

Ειδήσεις