«Γλέντι στο Χωριό, Με Μπύρα, Σουβλάκια και Ποτό» το Σάββατο 9-8 στη Δροσιά Τριταίας

Ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας "Οι Γιαννιάδες" θα πραγματοποιήσει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, την Κεντρική Πολιτιστική Εκδήλωση του φετινού καλοκαιριού, αυτό το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στη Δροσιά Τριταίας.

Ώρα έναρξης στις 21.00 το βράδυ.

Συν-διοργάνωση:

- Δήμος Ερυμάνθου.

- Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας, "Οι Γιαννιάδες".

Πρόγραμμα πολιτιστικής εκδήλωσης «Μουσική Βραδιά», «Γλέντι στο Χωριό, Με Μπύρα, Σουβλάκια και Ποτό».

· Προβολή Καραγκιόζη

· Λαϊκοί Παραδοσιακοί Χοροί από τον «Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πατρών»

· Μουσική Βραδιά, D.J.

· Παρουσίαση δραστηριοτήτων Συλλόγου.