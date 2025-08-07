«Γλέντι στο Χωριό, Με Μπύρα, Σουβλάκια και Ποτό» το Σάββατο 9-8 στη Δροσιά Τριταίας

Πρόκειται για την κεντρική πολιτιστική εκδήλωση του φετινού καλοκαιριού, από τον Πολιτιστικό & Περιβαλλοντικό Σύλλογο Δροσιάς Τριταίας "Οι Γιαννιάδες"
Ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας "Οι Γιαννιάδες" θα πραγματοποιήσει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, την Κεντρική Πολιτιστική Εκδήλωση του φετινού καλοκαιριού, αυτό το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στη Δροσιά Τριταίας.
Ώρα έναρξης στις 21.00 το βράδυ.
Συν-διοργάνωση:
- Δήμος Ερυμάνθου.
- Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας, "Οι Γιαννιάδες".
Πρόγραμμα πολιτιστικής εκδήλωσης «Μουσική Βραδιά», «Γλέντι στο Χωριό, Με Μπύρα, Σουβλάκια και Ποτό».
· Προβολή Καραγκιόζη
· Λαϊκοί Παραδοσιακοί Χοροί από τον «Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πατρών»
· Μουσική Βραδιά, D.J.
· Παρουσίαση δραστηριοτήτων Συλλόγου.
Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού συλλόγου Δροσιάς Τριταίας "Οι Γιαννιάδες" είναι ο Πατρινός φαρμακοποιός Δημ. Δημητρόπουλος
