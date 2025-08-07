Περιφέρεια: Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης έως 14 ευρώ ανά ζώο για ζωοτροφές λόγω επιζωοτιών στα αιγοπρόβατα

Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφέρει:

Ανταπόκριση βρήκε η επιμονή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων της περιοχής που, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανώλη αρχικά και την ευλογιά στην συνέχεια, αναγκάστηκαν σε αυξημένο κόστος διατροφής των ζώων.

“Η Περιφέρειά μας, δυστυχώς, έχει πληγεί από αυτά τα νοσήματα, στα πλαίσια των οποίων λήφθηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες περιοριστικά μέτρα απαγόρευσης των μετακινήσεων και της ελεύθερης βόσκησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τις πρώτες ημέρες των μέτρων, το καλοκαίρι του 2024, είχε θέσει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, που είχε τότε επισκεφθεί την περιοχή, την αναγκαιότητα για οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων που βρίσκονται εντός των απαγορευμένων ζωνών, λόγω του εγκλεισμού που επιβάλει η αντιμετώπιση των νοσημάτων. Αλλά και μετέπειτα έγιναν συνεχείς παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υπό την μορφή επιστολών, αλλά και προσωπικών επικοινωνιών και πιέσεων (η τελευταία λίγες μόνο ημέρες πριν την έκδοση της ΚΥΑ)” περιγράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας τις συνθήκες και τη συνεργασία που είχε μέχρι και πρόσφατα με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ενεργειών είναι ως προς την οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων, η ένταξη στην υψηλότερη κατηγορία των 14 ευρώ, ανά επιλέξιμο ζώο των αιγοπροβατοτρόφων των Π.Ε Αιτωλοακαρνανανίας και Ηλείας, καθώς επίσης του Δήμου Καλαβρύτων, ενώ οι λοιποί αιγοπροβατοτρόφοι της Π.Ε Αχαΐας θα λάβουν 4 ευρώ ανά ζώο.

Να σημειωθεί ότι η συνεργασία των κτηνοτρόφων και η εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων ήταν κομβική για την εξάλειψη της πανώλης και τον περιορισμό της ευλογιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η συγκεκριμένη ενίσχυση βοηθά προς την κατεύθυνση της αποζημίωσης μέρους των απωλειών των κτηνοτρόφων και συμβάλει στην εφαρμογή των μέτρων στην απαγορευμένη ζώνη της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να εξαλειφθεί και από εκεί το νόσημα της ευλογιάς το επόμενο χρονικό διάστημα.