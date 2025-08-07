Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: "Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση"

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι ένα δημόσιο, εξειδικευμένο ίδρυμα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει ευέλικτες σπουδές χωρίς αποκλεισμούς. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, επιτρέποντας στους φοιτητές/τις φοιτήτριες να σπουδάζουν στον προσωπικό τους χώρο, χρόνο και ρυθμό. Παρέχει αναγνωρισμένα πτυχία ισότιμα με των ελληνικών πανεπιστημίων και ξεχωρίζει για την ποιότητα, τη διεθνή παρουσία και το αξιόλογο ερευνητικό του έργο. Είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Εξειδίκευση και καινοτομίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, περιλαμβανομένων και των τελικών εξετάσεων, διεξάγονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Η σύγχρονη πλατφόρμα και τα εργαλεία τηλεκπαίδευσης ενισχύουν την αλληλεπίδραση φοιτητών και καθηγητών, τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και ασύγχρονα. Η υποστήριξη από έμπειρο, διεθνώς αναγνωρισμένο διδακτικό προσωπικό και το πολυμορφικό υλικό, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία.

Προγράμματα Σπουδών και Διά Βίου Μάθησης σε κλάδους αιχμής

Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ καλύπτουν περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης και προσφέρουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, τρία (3) Προπτυχιακά και είκοσι (20) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε πεδία αιχμής, με διεθνή απήχηση και άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να απαιτείται εγγραφή συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Επίλεξε Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εγνωσμένου κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες/υποχρεώσεις των φοιτητών.

Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης.

Αποκλειστικά εξ αποστάσεως φοίτηση, διαδικτυακές εξετάσεις.

Ερευνητικό κύρος, σύγχρονο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Προσιτό κόστος φοίτησης, εκπτώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 έως 21 Αυγούστου 2025, στο www.ouc.ac.cy.