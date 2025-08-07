Πάτρα: Έκθεση γλυπτικής του Μεμά Καλογηράτου στον Σταθμό Επιβατών του Νοτίου Λιμένα

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. φιλοξενεί στον Σταθμό Επιβατών του Νοτίου Λιμένα την έκθεση γλυπτικής του καταξιωμένου καλλιτέχνη Μεμά Καλογηράτου, από τις 8 Αυγούστου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε έναν χώρο που συνδέεται με το ταξίδι, τη μνήμη και τις ανθρώπινες μεταβάσεις, παρουσιάζονται δεκατρία έργα που αναδεικνύουν τη βαθιά πνευματικότητα, την καλλιτεχνική ευαισθησία και τον στοχασμό που χαρακτηρίζουν το έργο του Καλογηράτου. Οι δημιουργίες του, εμπνευσμένες από την ελληνική γη και την εμπειρία της διασποράς, συνομιλούν με το λιμάνι ως τόπο αναχώρησης, επιστροφής και στοχασμού.

Η έκθεση υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ σύγχρονης τέχνης και κοινωνίας.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους συνδιοργανωτές, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του λιμανιού όχι μόνο ως πυλώνα μετακίνησης και εμπορίου, αλλά και ως ζωντανού πολιτιστικού κυττάρου της πόλης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη