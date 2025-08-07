Οι καθηγητές του Πρότυπου Λυκείου Πατρών συγχαίρουν τους επιτυχόντες μαθητές

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Πατρών εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες της φετινής χρονιάς για την εξαιρετική τους επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2025.

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσωπικής προσπάθειας και συλλογικής αφοσίωσης.

Είμαστε περήφανοι για την πορεία σας και την επίτευξη των στόχων σας, οι οποίοι άνοιξαν νέους δρόμους για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή σας ανάπτυξη.

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς και κηδεμόνες για τη συνεχιζόμενη στήριξη και εμπιστοσύνη τους στο σχολείο μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι επιτυχόντες μας θα συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση και πάθος να διαπρέπουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Σας ευχόμαστε καλή τύχη και κάθε επιτυχία στη νέα σας πορεία. Είμαστε δίπλα σας, πάντα

Με εκτίμηση,

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων