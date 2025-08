Μίλα Κούνις και Άστον Κούτσερ: Ο χορός τους στη συναυλία των Backstreet Boys

Σε μια σπάνια δημόσια εκδήλωση στοργής απαθανατίστηκαν η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ, κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Backstreet Boys στο Λας Βέγκας.

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν να τραγουδούν με ενθουσιασμό το «I Want It That Way», ενώ χόρευαν, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Το διάσημο ζευγάρι, που σπάνια κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις, εθεάθη στην περιοδεία του συγκροτήματος, με έναν θαυμαστή που βρισκόταν επίσης εκεί, να τους τραβά βίντεο. Οι δυο τους εμφανίζονται να τραγουδούν ο ένας στον άλλο, ενώ αγκαλιάζονται.