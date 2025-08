Ο Άντονι Χόπκινς έγινε ξανά «Χάνιμπαλ Λέκτερ» για να σατιρίσει το νέο προϊόν της Κιμ Καρντάσιαν

Ένα σύντομο βίντεο με το οποίο σατιρίζει την Κιμ Καρντάσιαν ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Άντονι Χόπκινς.

Ο 87χρονος ηθοποιός φορά το νέο Seamless Sculpt Face Wrap της Skims — ένα προϊόν που συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων στα social media και λάνσαρε η Κιμ. Φορώντας τη μάσκα που καλύπτει σαγόνι, λαιμό και αυτιά, ο ηθοποιός μιμήθηκε τον χαρακτήρα του Χάνιμπαλ Λέκτερ από την εμβληματική ταινία The Silence of the Lambs (1991).

«Γεια σου Kim, νιώθω ήδη 10 χρόνια νεότερος», λέει στο βίντεο, και συνεχίζει: «Μη φοβάσαι να έρθεις για δείπνο».