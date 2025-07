Αφιέρωμα Anniversary Editions στο σινέ Ριβιέρα - Έναρξη στις 11-7 με την ταινία "Ένταση-Heat"

Φέτος το καλοκαίρι, ο θερινός κινηματογράφος Ριβιέρα στην οδό Βαλτετσίου 46, στα Εξάρχεια, στην Αθήνα προσκαλεί τους σινεφίλ στα γενέθλια μερικών από τις πιο θρυλικές ταινίες των τελευταίων 50 χρόνων. Νύχτες Παρασκευής, από τις 11 Ιουλίου και μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη 2025, γιορτάζουμε επί οθόνης τις επετείους κλασικών δημιουργιών του μοντέρνου σινεμά, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Κάθε ταινία θα προβάλλεται για μία και μοναδική βραδιά, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια, αρχής γενομένης από την

προβολή του φιλμ "Ένταση - Heat", Αμερικανικής παραγωγής 1995, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν, η οποία & ξεκινά το αφιέρωμα αυτή την Παρασκευή 11 Ιουλίου, στις 21:15.

Πιο συγκεκριμένα, το ωραίο αυτό αφιέρωμα με τίτλο Anniversary Editions φιλοξενεί:

* Τα ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ (JAWS) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Αμερικανικής παραγωγής 1975, τη ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΜΕΡΑ (DOG DAY

AFTERNOON) του Σίντνεϊ Λιουμέτ με τον μέγα Αλ Πατσίνο, επίσης παραγωγής 1975, και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΡΕΠΟΡΤΕΡ (THE PASSENGER) του Μικελάντζελο Αντονιόνι, με τον Τζακ Νίκολσον, εξαιρετικές ταινίες και εμβληματικές των 70ς, που φέτος γιορτάζουν 50 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

* Το SEVEN του Ντέιβιντ Φίντσερ με τον Μόργκαν Φρίμαν και τον Μπραντ Πιτ, την ΕΝΤΑΣΗ (HEAT) του Μάικλ Μαν, τις ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΙΣΟΝ (THE BRIDGES OF MADISON COUNTY) του Κλιντ Ίστγουντ με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την σπουδαία Νέριλ Στριπ, παραγωγής 1995, το ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ (BEFORE SUNRISE) του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με τον Ίθαν Χοκ και την Ζιλί Ντελπί, και τους ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΥΣ (THE USUAL SUSPECTS) του Μπράιαν Σίνγκερ, που συμπληρώνουν 30 χρόνια από την πρώτη τους προβολή στις αίθουσες.