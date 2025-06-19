Απόβαση στην Πάτρα το νέο αίμα του στίβου (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Περισσότεροι από 1.000 αθλητές στο Στάδιο
Ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου Παίδων - κορασίδων (Κ18) που θα διεξαχθεί από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.
Πρόκειται για την πολυπληθέστερη διοργάνωση του στίβου καθώς αναμένονται περίπου 1.000 αθλητές (2.350 οι συμμετοχές)!!
Είναι το 58ο κατά σειρά (ξεκίνησε το 1964), ενώ των κορασίδων, που ξεκίνησε το 1931, είναι το 64.
Μαζί θα διεξαχθούν δύο ακόμα πανελλήνια πρωταθλήματα, τα σύνθετα (δέκαθλο - έπταθλο, ανδρών - γυναικών και νέων ανδρών - νέων γυναικών (Κ23)
Αναλυτικά οι συμμετοχές από τα σωματεία της Αχαΐας:
ΠΑΝΕΛΗΝΙΟ Π-Κ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 100 M
ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 100 M
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2000 Μ ΦΕ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 100 M
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 200 M
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 400 M
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 100 M
ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2000 Μ ΦΕ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800 M
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΖΩΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΤΖ ΩΣΤΕΝ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΣΠΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΣΠΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1500 M
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3000 M
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ400Μ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΖΩΗ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1500 M
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 100 M
ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΣΚΥΤ.4Χ100Μ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 800 M
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 800 M
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 400 M
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 800 M
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 400 M
ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1500 M
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 100 M
ΜAΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 200 M
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 400 M
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 2000 Μ ΦΕ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 2000 Μ ΦΕ
ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΤΣΕΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 200 M
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1500 M
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 200 M
ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1500 M
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3000 M
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 800 M
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 2000 Μ ΦΕ
ΞΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 3000 M
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 200 M
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 400 M
ΝΤΕΡΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 400 M
ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 200 M
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 100 M
ΓΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2000 Μ ΦΕ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 100 M
ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 100 M
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 200 M
ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 400 M
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 3000 M
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 1500 M
ΣΥΝΘΕΤΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΤΑΘΛΟ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr