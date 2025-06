Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τελετή Αναγόρευσης της Sharynne McLeod Distinguished Professor σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Λογοθεραπείας | 25.06.2025



Η Sharynne McLeod Distinguished Professor θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελευθερία Α. Γερονίκου, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Λογοθεραπείας από την Αντιπρόεδρο του Τμήματος, Καθηγήτρια Αρχόντω Ν. Τερζή. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Sharynne McLeod με τίτλο: «Children should be seen AND heard: The importance of communication so children can thrive».

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την πρόσκληση της Τελετής μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/25-6-2025-teleti-anagorefsis-tis-sharynne-mcleod-distinguished-professor/



Απονομή Βραβείου στον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γιάννη Παπαθεοδώρου

Από το έγκυρο ηλεκτρονικό περιοδικό «Αναγνώστης» (oanagnostis.gr) ανακοινώθηκε πως το βραβείο δοκιμίου για το έτος 2024 δόθηκε στον Γιάννη Παπαθεοδώρου, για το βιβλίο του Άγραφες ιστορίες για τις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα, Άγρα, 2024. Η βράβευση του Γιάννη Παπαθεοδώρου, αναπληρωτή καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/μίου Πατρών αποτελεί τιμή όχι μόνο για το πρόσωπο συναδέλφου αλλά και για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος μας, που έμπρακτα στηρίζει τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.



Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών , Καθ. Σπήλιου Φασόη

Αναλυτικές πληροφορίες για την τιμητική διάκριση στον Καθ. του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Σπήλιο Φασόη μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://mead.upatras.gr/timitiki-omilia-lecture-of-honor-sto-diethnes-epistimoniko-synedrio-iomac-2025/



Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) του ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ, με έδρα την Πάτρα | 13.06.2025

Την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, θα πραγματοποιηθεί υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) του ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ, με έδρα την Πάτρα στην Πρυτανεία του Ιδρύματος. Οι βασικές δράσεις του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών είναι οι ακόλουθες:

1. Δραστηριότητες σε θεματικές περιοχές, όπως παρακάτω: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμούς, Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανουργικών Κατεργασιών και Εφαρμογών, Τεχνικών Διάγνωσης Βλαβών, Ασφάλειας Προσωπικού από Ατυχήματα στο Χώρο Εργασίας, Οργάνωσης και Διοίκησης.

2. Διοργάνωση και υλοποίηση συναντήσεων μεταξύ αντιπροσωπειών σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την ανταλλαγή απόψεων και ενημερώσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

3. Εκατέρωθεν επισκέψεις επιστημονικού προσωπικού και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιμόρφωσης προσωπικού.

4. Συνεργασία με διενέργεια ερευνών/σύνταξη μελετών προς επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

5. Ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς επίσης εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

6. Ενημερώσεις επί τρεχουσών δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντος.

7. Οργανωμένες επισκέψεις φοιτητών και ανάπτυξη συνεργασίας για την πρακτική τους άσκηση.

8. Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (ημερίδων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων στους χώρους των δυο μερών).

9. Συγγραφή εργασιών – βιβλίων – ενημερωτικών φυλλαδίων και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τα δύο μέρη.

25ο Διεθνές Συνέδριο της Διαφορετικότητας | 11-13.06.2025

Ο Οργανισμός Common Ground σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του ΤΕΕΑΠΗ (Πανεπιστήμιο Πατρών) συνδιοργανώνουν το 25ο Διεθνές Συνέριο της Διαφορετικότητας με τίτλο Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity: Navigating Intercultural Leadership που πραγματοποιείται στην Λευκωσία μεταξύ 11-13 Ιουνίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες και online συμμετοχές μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ondiversity.com/2025-conference

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Κοινού ΠΜΣ «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση».

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία» | 12-14.06.2025

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και τη διαδικτυακή μετάδοσή του μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/5o-panellinio-synedrio-paron-kai-mellon-stin-ogkologia-12-14-06-2025/

UPFm – Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών | Παραμύθια για τη γιορτή του Πατέρα | 14.06.2025

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος” | 15-22.06.2025

Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τη διοργάνωση, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και τα δρομολόγια των λεωφορείων μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/4o-diethnes-festival-tainion-mikrou-mikous-aigiou-thodoros-angelopoulos-15-22-06-2025/

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025, στις 18:00-21:00, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο [Ψαρών 6, περιοχή Μυρτιάς, ανάμεσα στο παλιό και νέο λιμάνι], πρόκειται να διεξαχθεί Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Οι άλλες τέχνες στο έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου». Την συγκεκριμένη Ημερίδα διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών , σε συνεργασία με το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος». Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιστημονική Ημερίδα καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.theaterst.upatras.gr/?page_id=14956



Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | 16.06.2025

Την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025, θα πραγματοποιηθεί υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με βασικό στόχο την προώθηση της δημόσιας υγείας. Η υπογραφή του μνημονίου θα λάβει χώρα στην Πρυτανεία του Ιδρύματος.

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο την προώθηση της δημόσιας υγείας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω της παρούσας συνεργασίας η οποία βασίζεται στο πλαίσιο της ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Δίκτυο Υγιών Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (RHN), της εφαρμογής της προσέγγισης One Health, της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων, της αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων και της υιοθέτησης πρακτικών που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην ανταλλαγή και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, καινοτομίας και τεχνογνωσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού, υγιούς και βιώσιμου μέλλοντος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών | Παρουσίαση βιβλίου | Κατάγματα Ευθραυστότητας και Ορθογηριατρική Νοσηλευτική | Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 | 19:00

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών πρόκειται να διοργανώσουν την παρουσίαση του νέου επιστημονικού συγγράμματος με τίτλο

«Κατάγματα Ευθραυστότητας και Ορθογηριατρική Νοσηλευτική»

των Karen Hertz & Julie Santy-Tomlinson, σε ελληνική επιμέλεια Χριστιάνας Ζήδρου, Κωνσταντίνου Κοθώνα, Αρετής Νικηφόρου και Ηλία Παναγιωτόπουλου.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025, στις 19:00,

στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα – Αθήνα).

Θα μιλήσουν διακεκριμένοι επιστήμονες του χώρου της νοσηλευτικής και της υγειονομικής φροντίδας, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Ηλίας Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Ε.Δι.Κ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα των Εκδόσεων: https://publications.upatras.gr/books/164 καθώς και στο σύνδεσμο zoom για τη διαδικτυακή παρακολούθηση: https://upatras-gr.zoom.us/j/94439807043?pwd=N0esLeBia4wh9ICDfcN81MrwLZ6iNu.1

Meeting ID: 944 3980 7043

Passcode: 616971

Ξεκινά τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 το 7ο Summer Sports Camp για παιδιά του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες συμμετοχής καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gym.upatras.gr/2025/06/01/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-16-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-2025-%cf%84%ce%bf-7%ce%bf-summer-sports-camp-%ce%b3%ce%b9/

Διοργάνωση «Οινοξένεια 2025» | 23.06.2025 – 02.07.2025

Από την Δευτέρα 23 Ιουνίου μέχρι την Τετάρτη 2 Ιουλίου, ένα πλήθος εκδηλώσεων θα γεμίσει την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου, αναδεικνύοντας όπως κάθε χρόνο τα Τοπία και τις Γεύσεις της Αιγιάλειας. Συναυλίες, κινηματογράφος, παιδικά workshops, γαστρονομικά και οινικά events θα πραγματοποιηθούν σε όλη την επικράτεια του δήμου Αιγιαλείας, από τους αμπελώνες του ημιορεινού χωριού Αρραβωνίτσα και τον κήπο του Πολύκεντρου στη Μυρτιά, τις πλατείες ημιορεινών οικισμών, τα οινοποιεία και τα εστιατόρια μέχρι το Δερβένι και το Αρχαίο Θέατρο της Αιγείρας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανήκει στους φορείς που ενώνουν τις δυνάμεις τους και υποστηρίζουν το Φεστιβάλ «Οινοξένεια 2025».

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://oinoxeneia.gr/el/programma/

20ο Συνέδριο International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA) | 24.06.2025-27.06.2025



Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση του 20ου συνεδρίου International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA) μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://logoth.upatras.gr/synedria-imerides/



Έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ξεκίνησε η λειτουργία του ιστότοπου της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (Σ.Α.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Στον ιστότοπο βρίσκονται συγκεντρωμένες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τη Σχολή και τα Τμήματά της καθώς και τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους δράσεις. Στην κεφαλίδα του ιστότοπου, επάνω αριστερά, εμφανίζεται και ο νέος λογότυπος της Σ.Α.Κ.Ε. που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Για να επισκεφτείτε τον ιστότοπο ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://hss.upatras.gr/

Με συμμετοχικότητα και πολλές φάσεις ολοκληρώθηκε η 18η Ημέρα Αθλητισμού 2025 του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gym.upatras.gr/2025/06/05/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b7-18/