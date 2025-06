Λεύκωμα… Διαδρομή… Κύματα….Γράμματα….Φαντασία…

Ο Κυριάκος όταν τελείωσε η ιστορία της Αντιτης, έβγαλε από τις τσέπες του ακουστικά, γιατί όπως εξήγησε και στους τρεις, στην οθόνη θα εμφανιζόταν ένα βίντεο στο οποίο υπήρχαν γκάζια, φανάρια, διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια, δένδρα, στροφές, μια τεράστια ευθεία, με μουσική επένδυση από τους God is an Astronaut.

Η ατμόσφαιρα γεμίζει μυστήριο. Ένα φως αναβοσβήνει από τα τείχη του κάστρου. Ή μήπως είναι απλώς η φαντασία μου; Η νύχτα πλησιάζει, και ο κόσμος μοιάζει διαφορετικός. Οι πρώτες σκιές της βραδιάς αγκαλιάζουν την πόλη, σαν να την προστατεύουν. Εδώ, στην κορυφή της Αγίου Νικολάου, νιώθω πως βρίσκομαι στο μεταίχμιο ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό.

Η πόλη, με τη θάλασσά της, το κάστρο της και τους δρόμους που περπάτησα, μοιάζει ζωντανή. Δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, γεμάτος μνήμες και μυστικά. Κι εγώ, καθισμένη εδώ, νιώθω πως είμαι ένα κομμάτι της. Η διαδρομή μου μπορεί να τελειώνει, αλλά οι ιστορίες που κουβαλά αυτή η πόλη δε θα σταματήσουν ποτέ να ζουν.

Όταν τελείωσε η αφήγηση....μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έκανε την εμφάνισή του ένα view master. Όλοι αναγνώρισαν το παιδικό τους παιχνίδι και θυμήθηκαν το χάρτινο δίσκο με φωτογραφίες, που με το πάτημα ενός κουμπιού «ταξιδεύανε» στον κόσμο, εντυπωσιασμένοι από όσα μαγικά βλέπανε.

Τώρα όμως αυτό που αντικρίσανε οι μουσικοί μαζί με την Ιωάννα, τον Κυριάκο, την Κωνσταντίνα και το Βασίλη, ήταν η τελευταία έκπληξη της βραδιάς. Τη δημιουργία της Κατερίνας Ζάκα, καλής φίλης της Ιωάννας, η οποία όταν είχε μάθει για την έκπληξη του Κυριάκου, εμπνεύστηκε, αποτύπωσε και ζωγράφισε.

Αντί για 7 εικόνες ο χάρτινος δίσκος τώρα είχε 4, η αλήθεια είναι ότι με τα παιδάκια με τη μπάλα ποδοσφαίρου και τις ψηλές πολυκατοικίες από τη μία, έπειτα την εκκλησία από μακριά και μια Βιβλιοθήκη σε έναν πεζόδρομο και τέλος μια πλατεία, μια κινηματογραφική οθόνη και καρέκλες, δεν μπορούσαν να καταλάβουν εάν βρίσκονται στην πόλη ή όχι…. καθώς και σε ποιο δρόμο της πόλης…

Η απάντησε δόθηκε από την Κατερίνα η οποία στην τέταρτη εικόνα είχε όλα τα κομμάτια του puzzle ενωμένα, ήταν η πεζοδρομημένη τώρα πια Μαιζώνος από το ύψος της Ερμού μέχρι την Αράτου….

….η Κωνσταντίνα θυμήθηκε το πρόσωπο ενός μεγάλου έρωτα… στα χείλη της ήρθαν οι στίχοι από το τραγούδι των Abbie Gale “Contact Improvisation”

I only wanna smile

Like I have never ever cried

I only wanna dance

Like I have never ever walked

..Οι μουσικοί την είδανε και ξεκίνησαν να παίζουν το τραγούδι…

….Love got dressed like dance

And blew life to my body

And all my steps…..