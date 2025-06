Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία

Την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31/5 ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας διοργάνωσε το 3ο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία, Δημιουργώντας το Πλαίσιο- Διεκδικώντας το Αύριο στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events στην Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το 3ο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία, με τίτλο «Δημιουργώντας το πλαίσιο, Διεκδικώντας το Αύριο», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας στις 30 & 31 Μαΐου 2025, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events, στην Πάτρα.

Η φετινή διοργάνωση, που συγκέντρωσε εκατοντάδες αριθμό συμμετοχών, επιβεβαίωσε τη σημασία της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ως αναπόσπαστο κομμάτι της ογκολογικής φροντίδας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις πολύπλευρες ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα τους.

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο της ιατρικής, της νοσηλευτικής, της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της νομικής, της διατροφολογίας, της φυσικοθεραπείας κ.ά., πλαισίωσαν μια κορυφαία επιστημονική και κοινωνική πανελλήνια διοργάνωση, με στόχο την ανάδειξη και διερεύνηση των αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών, των οικογενειών τους, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, προσφέροντας ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Μέσα από 8 θεματικές ενότητες και εξειδικευμένα βιωματικά εργαστήρια (workshops), προσεγγίστηκαν ζητήματα που αφορούν:

-τη διαχείριση του ψυχικού τραύματος,

-την ολιστική φροντίδα του ογκολογικού ασθενή,

-την προσέγγιση της νόσου ανάλογα με το στάδιο της ζωής και την ηλικία του ογκολογικού ασθενή,

-την κοινωνική προστασία,

-τον ρόλο των νοσηλευτών,

-τις προκλήσεις της καθημερινότητας μετά τη διάγνωση,

-και τη συμβολή της τεχνολογίας στην υποστήριξη της ανθρώπινης ενσυναίσθησης.

Του συνεδρίου προέδρευσε ο κος Σάββας Σαββόπουλος, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η Κεντρική Ομιλία της κας Καίτης Αποστολίδη, πρ. προέδρου και ιδρυτικού μέλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, με τίτλο «Ογκολογία του Μέλλοντος: Υποστηρίζοντας την Ανθρώπινη Ενσυναίσθηση με την Τεχνολογία», η οποία ανέδειξε τις μελλοντικές δυνατότητες της ογκολογίας, εστιάζοντας στην ισότιμη και ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασθενών.

Επιπλέον η ανάγκη ανάπτυξης ενός ολιστικού δικτύου το οποίο θα περιλαμβάνει και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του ογκολογικού ασθενή και την πλήρη στελέχωση των Ογκολογικών Τμημάτων με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προέκυψαν ως βασικά συμπεράσματα από τις εργασίες του 3ου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία.

Μεταξύ των ομιλητών και συντονιστών ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες από τον χώρο της Ιατρικής όπως οι: ομότιμοι καθηγητές του Πανεπ. Πατρών, Χαράλαμπος Καλόφωνος και Δημήτρης Καρδαμάκης, η καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου Δημοπούλου, Αθηνά Χριστοπούλου, Γεώργιος Νασιούλας, Κωνσταντίνος Καταραχιάς, Δήμος Σιούτης.

Από τον χώρο της Νοσηλευτικής οι: αναπλ. Καθηγητές, Πανεπ. Πατρών Λένα Αλμπάνη, Πανεπ. Πελοποννήσου Δημήτρης Παπαγεωργίου, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Θεοχάρης Κωνσταντινίδης, Άννα Βήχα, Μαρία Φραγκούλη, Ιωάννης Αναστασίου, Μαίρη Κάργα, Νικολέτα Μερτή, Χαϊδή Μπαλαμπέκου, Ιωάννα Παυλοπούλου.

Από τις Κοινωνικές Επιστήμες ο καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου, Χρίστος Παπαθεοδώρου.

Από τον χώρο της Κοινωνικής Εργασίας οι: αναπλ. Καθηγήτρια ΠΑΔΑ, Δώρα - Δήμητρα Τελώνη, Κλαίρη Τζιομάκη, Βιβή Λιόπετα, Μαρία Μανουσάκη, Λάμπρος Αραπάκος, Δέσποινα Πάρτσια, Πένυ Λιναρδάτου, Μαρία Πέγιου.

Από τον χώρο της Ψυχολογίας οι: καθηγήτρια Πανεπ. Ιωαννίνων Μαίρη Γκούβα, Ράνια Πανουργιά, Εμμανουέλα Μιχαηλίδου, Δόμνα Βεντουράτου, Πέτρος Κεχαγιάς, Χριστιάνα Μήτση, Μάνος Σουρής, Γεωργία Πανίτσα, Βενετία Μπενετή.

Από τον διατροφολογικό η Ιωάννα Παρτσαλάκη, από την ακαδημαϊκή κοινότητα ο Αλέξανδρος - Εμμανουήλ Σπηλιώτης.

Από τον χώρο των οργανώσεων των ασθενών οι : Καίτη Αποστολίδου, Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Ιωάννα Βασιλειάδου, Ζωή Γραμματόγλου, Ιωάννα Καραβάνα και Μαρία Τζίμα.

Οι εκπαιδευμένες εθελόντριες των Συλλόγων «Άλμα Ζωής»: Ιωάννα Γραικού (ΔΣ RRI INTERNATIONAL) και Χαρά Παπακωστοπούλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου είχε η κατάθεση βιωματικών εμπειριών εκ μέρους ανθρώπων με εμπειρία καρκίνου, όπως η αφήγηση του κου Γιώργου Παπαδέλη, οι οποίες είχαν τη δυναμική της μεταφοράς και της διάχυσης του ελπιδοφόρου μηνύματος της επιβίωσης του καρκίνου.

Η πρόεδρος του Συλλόγου, Αγγελική Στεφανάκη, υπογράμμισε πως ο θεσμός του Συνεδρίου έρχεται να καλύψει ουσιαστικά κενά στην ψυχοκοινωνική ογκολογική φροντίδα, τονίζοντας: «Οι ανάγκες των ασθενών ξεπερνούν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Η ψυχοκοινωνική στήριξη αποτελεί σοβαρό πυλώνα της θεραπευτικής διαδικασίας και θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αναγνώριση της τεράστιας σημασίας της. Στόχος μας, ακόμα, είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε άνθρωπο που έρχεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο, από οποιαδήποτε θέση».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 6ης ΥΠΕ, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και του Εθνικού Συλλόγου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ).

Ο Σύλλογος Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας ευχαριστεί θερμά τους ασημένιους χορηγούς: Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ, Bioanalysis Β. Λουλέλης, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ , SERVIER Hellas, καθώς και τους χορηγούς Affidea, Μαγνητική Πατρών και Intermed.

Η επικοινωνία του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από τον Κεντρικό Χορηγό Επικοινωνίας THE BEST και τους υπόλοιπους χορηγούς επικοινωνίας: Πελοπόννησος, Η ΓΝΩΜΗ, banks.com.gr, DAILY HEALTH, filodimos.gr, HEALTH DAILY, HEALTH WEB, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ NEWS, TEMPO24, καλαβρυτα press και all about health.

Τα παραδοσιακά πατρινά προϊόντα ήταν ευγενική προσφορά των εταιριών ΛΟΥΚΟΥΜΟΠΟΙΊΑ ΚΟΥΛΟΥ και Τεντούρα Κάστρο.

Τέλος θερμές ευχαριστίες στο Ι.Ι.Ε.Κ ΣΒΙΕ για την παροχή μιας πλήρους υποτροφίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που δόθηκε κατόπιν ζωντανής κλήρωσης σε έναν από τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες του συνεδρίου, πριν τη λήξη των εργασιών, το Σάββατο 31 Μαΐου.

Η Οργανωτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επαγγελματίες του «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης και ανανεώνει το ραντεβού για το 4ο Συνέδριο, με τη δέσμευση να συνεχίσει να προάγει τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη συμπερίληψη της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην ογκολογική φροντίδα.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, Αγγελική Στεφανάκη, κατά την ομιλία της στο βήμα του 3ου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία.