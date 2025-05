Πανεπιστήμιο Πατρών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης «Η Τέχνη της Διαφορετικότητας»

Για δύο μέρες, την Τρίτη 27 Μαΐου και την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025 διεξήχθη το 1ο Φεστιβάλ της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Η Τέχνη της Διαφορετικότητας».

Την Τρίτη 27 Μαΐου και την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Η Τέχνη της Διαφορετικότητας». Αλληλεγγύη, Υποστήριξη, Συνεργασία, Συμπερίληψη, Ισότητα ορισμένες λέξεις που βρέθηκαν στο προσκήνιο και απέκτησαν ουσία λόγω των δράσεων του άκρως εμπλουτισμένου προγράμματος του διημέρου.

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης 27 Μαΐου 2025 στις 18:00. Την εκδήλωση χαιρέτησαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Αν. Περιφερειάρχης ΠΔΕ, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας της ΠΔΕ για θέματα ισότητας, άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και των φυλετικών διακρίσεων, κ. Αμαλία Βούλγαρη, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Ευγενία Πιερή και η Πρόεδρος του Ογκολογικού Ξενώνα «Ελπίδα», Μέλος του Συλλόγου Γονέων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Αχαΐας «ΜΙΤΟΣ» κ. Αναστασία Μανωλοπούλου. Η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και Υπεύθυνη της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Ιδρύματος κ. Ελένη Αλμπάνη, καλωσόρισε το κοινό στο 1ο Φεστιβάλ της Μονάδας, το οποίο όπως χαρακτηριστικά τόνισε δεν είναι μόνο πολιτιστικό γεγονός αλλά βαθύτατα παιδαγωγικό και κοινωνικό. Παράλληλα ευχαρίστησε τους/τις εργαζόμενους/μενες, τους/τις εθελοντές/ντριες, τους/τις φοιτητές/τριες, τους καλλιτέχνες αλλά και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Η κ. Αλμπάνη ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της εστιάζοντας στο κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης: «Το Φεστιβάλ αυτό, πέρα από πολιτιστικό γεγονός, είναι μια πράξη δέσμευσης: να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε ένα Πανεπιστήμιο προσβάσιμο, ανοιχτό, δίκαιο. Έναν χώρο όπου η τέχνη της διαφορετικότητας γίνεται καθημερινή πράξη δημοκρατίας. Και θα κλείσω με μια φράση του Nelson Mandela: «Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο — και δεν αλλάζει ο κόσμος αν δεν χωράνε όλοι σ’ αυτόν.» Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Δράσης «ΣΗΜΕΙΟ 0», μια δράση της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα του διήμερου Φεστιβάλ συμπεριελάμβανε δράσεις και παραστάσεις στις οποίες συμμετείχαν μεικτές ομάδες χορευτριών με αναπηρία και χωρίς. Οι παραστάσεις έκλεψαν τις εντυπώσεις, συγκίνησαν το κοινό, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα συμπερίληψης και ισότητας.

«ΒΛΕΠΩ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΜΟΥ», Εργαστήρια (Γλυπτική - Ποίηση) σε συνεργασία με το Δημιουργικό Τμήμα του Ιδρύματος της Ελληνικής Διασποράς. Ελένη Νικολοπούλου - Μαρινάκη (Κεραμίστρια), Σοφία Δευτερίγου (Ποιήτρια), Επιμέλεια: Μ. Αργυροπούλου, ΕΔΙΠ Τμ. Διοίκησης Τουρισμού

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, Δίπτυχο Χορού, Ομάδα Σύγχρονου Χορού “ΠΡΟΣΧΗΜΑ” C FOR CLAY, WHO AM I TODAY? ΠΟΙΑ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

Επιτελεστική Ποίηση |Performance Poetry| L. EROS (Μάρω Γαλάνη)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ - EXPRESSION PRIMITIVE, «Συμπεριληπτική Ομάδα Ατόμων με και Χωρίς Αναπηρία» (Μάρω Γαλάνη)

Αθλητισμός και Αναπηρία "BASKIN", Αθλητικό Σωματείο "ΗΦΑΙΣΤΟΣ", ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

Να σημειωθεί ότι η Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα πραγματοποιήθηκε από τον κ. Αρτεμιάδη Γεώργιο και Παπαπροκοπίου Λαμπρινή.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα και το προφιλ των συμμετεχόντων μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/1o-festival-monadas-isotimis-prosvasis-panepistimiou-patron-i-techni-tis-diaforetikotitas-27-25-5-2025-synedriako-kai-politistiko-kentro/

Το εν λόγω Φεστιβάλ επισφράγισε έμπρακτα τη σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με αποστολή την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο Ίδρυμα. Το πρωταρχικό όραμα της Μονάδας είναι η δημιουργία μιας Κοινότητας χωρίς διακρίσεις, ανισότητες και αδικία μέσω της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης, της ενθάρρυνσης αλλά και της υποστήριξης. Περισσότερο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να εντοπίσετε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://www.upatras.gr/oloklirothike-me-epitychia-to-1o-festival-tis-monadas-isotimis-prosvasis-tou-panepistimiou-patron-me-titlo-i-techni-tis-diaforetikotitas/