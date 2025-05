Πανεπιστήμιο Πατρών: «Μεταμορφώσεις/μεταμφιέσεις/καρναβαλικότητα στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)» του Τμήματος

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Διημερίδα με θέμα «Μεταμορφώσεις/μεταμφιέσεις/καρναβαλικότητα στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, στις 30 και 31 Μαΐου 2025.

Το θέμα της διημερίδας— εξαιρετικά επίκαιρο για την πόλη και την ιστορία της Πάτρας—επικεντρώνεται σε ένα από τα θεμελιώδη λειτουργικά στοιχεία των παραστατικών τεχνών, έχοντας ως σκοπό να διερευνήσει το ευρύτατο πεδίο των μεταμφιέσεων και μεταμορφώσεων στις παραστατικές τέχνες, τον κινηματογράφο και το καρναβάλι (σε ένα μεγάλο εύρος προσεγγίσεων από τις

ανθρωπολογικές έως τις πολιτισμικές σπουδές) Στη Διημερίδα συμμετέχει μια πλειάδα καταξιωμένων επιστημόνων, καλλιτεχνών και συγγραφέων.

'Στόχος της διημερίδας είναι να προσπαθήσει να καλύψει διαθεματικά, διεπιστημονικά και διακαλλιτεχνικά τα εν λόγω πεδία, αναγνωρίζοντας ότι η πόλη της Πάτρας είναι ο κατεξοχήν πολιτισμικός χώρος όπου μια τέτοια Διημερίδα γίνεται απολύτως αναγκαία", αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.



Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής (Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) Αρετή Βασιλείου (Καθηγήτρια), Κωνσταντίνος Κυριακός (Καθηγητής), Αικατερίνη Αρβανίτη

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Ιωάννα Παπαγεωργίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Λίνα Ρόζη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Γεώργιος Σαμπατακάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

https://www.theaterst.upatras.gr/?page_id=14480



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Μαΐου 2025



10.00 – 10.30

Χαιρετισμοί

Πρώτη συνεδρία: Γυναίκες που μεταμορφώνονται

10.30 – 10.45

Αγγελική Κορδέλλου: «Οι μεταμορφώσεις της Κασσάνδρας στην όπερα του 21ου αιώνα:

μύθος και μεταδραματικότητα».

10.45 – 11.00

Κωνσταντίνα Ριτσάτου: «Σεν Τε - Σουί Τα: Μεταμφιέσεις – μεταμορφώσεις επί σκηνής».

11.00 – 11.15

Άννα Σταυρακοπούλου: « “Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?” – Γυναίκες, λύκοι και λύτρωση

σε επίλεκτα σύγχρονα νεοελληνικά έργα».

11.15 – 11.30

Μάριος Χατζηπροκοπίου: «Καρναβαλίζοντας το Πένθος: Μεταμορφώσεις της Αισχρής

Κυρίας Ε».

Συζήτηση: 11.30 – 11.45

Καλλιτέχνες ομιλούν για τις μεταμορφώσεις (Α): Ευριπίδης Λασκαρίδης, περφόρμερ.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ



Δεύτερη συνεδρία: Δραματουργίες και μεταμφίεση

12.30 – 12.45

Βίκυ Μαντέλη: «Μεταμφιέσεις του φύλου, διαμεσικότητα και μεταδραματικότητα σε

παραστάσεις της Δωδέκατης Νύχτας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ: τρία παραδείγματα από το

σύγχρονο ελληνικό θέατρο».

12.45 – 13.00

Ξένια Γεωργοπούλου: «Μεταμφίεση, φύλο και βία στις Εύθυμες κυράδες του Γουίνζορ».

13.00 – 13.15

Ναταλί Μηνιώτη: «Η καρναβαλική μεταιχμιακότητα στα έργα του Dario Fo και η περίπτωση

του Μιστέρο Μπούφο: από τις solo performances του δημιουργού στην παράσταση του Θωμά

Μοσχόπουλου στο Θέατρο Θησείον (2012-2013)».

Συζήτηση: 13.15 – 13.30



Τρίτη συνεδρία: Σκηνικοί μετασχηματισμοί

13.30 – 13.45

Μαρίνα Κοτζαμάνη: «Ο Αριστοφάνης μέσω του Λε Μπον στο θέατρο της Μπελ Επόκ:

Μετασχηματίζοντας τον Χορό σε μάζα».

13.45 – 14.00

Ιουλία Πιπινιά και Λίνα Ρόζη: «Τα διαμελισμένα σώματα του Dada: επιτελώντας την

“αγριότητα”».

14.00 – 14.15

Νατάσα Σιουζουλή: «Το γκρέμισμα του προσώπου, το γκρέμισμα του έργου: O Πατέρας του

Σύγχρονου Θεάτρου, Henrik Ibsen, και η ευεργετικά λάθος “ανάγνωση”».

Συζήτηση: 14.15 – 14.30



ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ



Τέταρτη συνεδρία: Θεάματα

16.00 – 16.15

Κατερίνα Διακουμοπούλου: «Θεατρικοί μηχανισμοί μεταμόρφωσης: Η περίπτωση των

ελληνικών παραστάσεων της Διασποράς».

16.15 – 16.30

Μάρθα Κοσκινά: «Το θέατρο ως τελετουργία στην Κραυγή γυναικών του Jules Dassin».

16.30 – 16.45

Ζωή Βερβεροπούλου: «Όψεις και λειτουργίες της μεταμφίεσης στη γαλλική φάρσα του

Μεσαίωνα».

Συζήτηση: 16.45 – 17.00



ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

Πέμπτη συνεδρία: Queer, Camp και καρναβαλικότητα

17.30 – 17.45

Ευσταθία Ράπτη: «Δανδισμός: η camp persona του Όσκαρ Ουάιλντ».

17.45 – 18.00

Γιώργος Σαμπατακάκης: «Ron Athey: η τέχνη της κουίρ Αντοχής».

18.00 – 18.15

Κωνσταντίνος Κυριακός: «Τελικά, Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο; Για ένα ανθολόγιο της

camp αισθητικής και πολιτικής στον ελληνικό κινηματογράφο».

Συζήτηση: 18.15 – 18.30

Καλλιτέχνες ομιλούν για τις μεταμορφώσεις (Β): Εύα Στεφανή (σκηνοθέτις και Καθηγήτρια

ΕΚΠΑ) και Παναγιώτης Φαφούτης (σκηνοθέτης).



ΣΑΒΒΑΤΟ 31 Μαΐου 2025

Έκτη συνεδρία: Δραματουργίες και μεταμφίεση: Νεοελληνικό θέατρο

09.45 – 10.00

Σπύρος Τούλιος: «Αριστοτελικά σχήματα στο θέατρο σκιών· μεταμφίεση και ταυτότητα».

10.00 – 15.00

Κατερίνα Καρρά: «Μεταμφιέσεις και καρναβάλι στη δραματουργία του Τίμου Μωραϊτίνη».

10.15– 10.30

Φραντζέσκα Ιωαννίδη: «Θεατρικές μεταμορφώσεις ιστορικών προσώπων».

10.30 – 10.45

Βασίλης Αράπης: «Το καρναβαλικό αποτύπωμα στον ανατρεπτικό Προμηθέα ή η κωμωδία της

αισιοδοξίας του Βασίλη Ρώτα».

Συζήτηση: 10.45 – 11.00



ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

Έβδομη συνεδρία: Δραματουργίες και μεταμφίεση

11.30 – 11.45

Μαρία Γ. Μόσχου: «Μυθο-ποιητικές μεταμφιέσεις και αποκριάτικα

δρώμενα. Ενδυματολογικές και σκηνογραφικές επιλογές στον Θεόφιλο (1987) του Λάκη

Παπαστάθη».

11.45 – 12.00

Πηνελόπη Αβούρη: «Η παρενδυσία στη Ζάκυνθο του 19ου αιώνα: Από το ιστορικό γεγονός

στη θεατρική παράσταση».

12.00 – 12.15

Κωνσταντίνα Ζηροπούλου: «Μεταμφίεση και πλαστοπροσωπεία στο θέατρο του Ανδρέα

Στάικου. Η περίπτωση της Ερμιόνης (2022)».

Συζήτηση: 12.45 – 13.00

Καλλιτέχνες ομιλούν για τις μεταμορφώσεις (Γ): Κώστας Λογαράς (συγγραφέας).



ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ



Όγδοη συνεδρία: Θεάματα και ακροάματα

13.45 – 14.00

Κωνστάντζα Γεωργακάκη: «Μεταμφιέσεις σε αγροτικό τοπίο: Η περίπτωση του Έπους της

Μαλάμως».

14.00 – 14.15

Παναγιώτης Δενδραμής: «Από τη Γκόλφω στη Στρέλλα: Εκφάνσεις και συνδηλώσεις της

μεταμφίεσης στον ελληνικό κινηματογράφο».

14.15 – 14.30

Έλενα Καμηλάρη: «Μεταμφιέσεις από το μικρόφωνο: Η φωνή ως μέσο μεταμφίεσης στις

διασκευές θεατρικών έργων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) τις δεκαετίες του ’50

και ’60».

Συζήτηση: 14.30 – 14.45

Προβολή μικρού μήκους ταινίας της Mamma, me... της φοιτήτριας του Τμήματος

Παναγιώτα Δέσκα (Διαπανεπιστημιακό-διεπιστημονικό πρόγραμμα της Βουλής των

Ελλήνων Διάπλασις-Φοιτητιβίσματα).

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

Ένατη συνεδρία: Καρναβάλι / Αποκριά / Πάτρα

16.ο0– 16.15

Νίκος Ποταμιάνος: «Η θεατρικότητα στο καρναβάλι της Αθήνας και η εξέλιξή της, 1800-

1940».

16.15 – 16.30

Ιωάννα Παπαγεωργίου και Φώτης Λάζαρης: «Καρναβαλικά φαλλικά δρώμενα της

Τσικνοπέμπτης στη Θέα της Πάτρας. Μια μάζωξη συλλογικής διονυσιακής μέθεξης».

16.30 - 17.00

Professor Ricardo García Arteaga: “Joyful Spectacular Bodies in the Tlaxcala Carnival”.



Η Διημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών