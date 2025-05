Eurovision 2025: Όλα όσα είδαμε στον τελικό, η «Αστερομάτα» Ελλάδα, ο τρυφερός JJ που πήρε το τρόπαιο και η παρ’ ολίγο νίκη του Ισραήλ

Γιουροβίζιον ήταν και φέτος και πάει. Τέσσερις ώρες και 10 λεπτά κράτησε συνολικά η βραδιά του τελικού του 69ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου 17 Μαΐου 2025 και ίσως η διοργανώτρια EBU να πρέπει λίγο να το δει με τη διάρκεια γιατί μπορεί, ειδικά οι φαν που είναι αμέτρητοι να μην χορταίνουν το διαγωνισμό, ωστόσο η καθ’ αυτή βραδιά χρειάζεται χρονικό μάζεμα.

Η Αυστρία όπως ίσως γνωρίζετε, με τον 23χρονο JJ (Johannes Pietsch) από μπαμπά Αυστριακό και μητέρα από τις Φιλιππίνες, που είναι κόντρα τενόρος με σπουδές στην Κρατική Όπερα της Βιέννης, ήταν η χώρα που κατέκτησε το τρόπαιο της φετινής Γιουροβίζιον με σύνολο 436 βαθμούς (ήρθε άνετα πρώτη στις βαθμολογίες των επιτροπών και 4η στο televoting) & το πολύ ιδιαίτερο κομμάτι «Wasted love» που λογιζόταν το απόλυτο φαβορί ήδη από τον Μάρτιο. Κατά τη γνώμη μας η 3η αυτή πρωτιά της Αυστρίας (έχει ξανανικήσει το μακρινό 1966 με τον Udo Jurgens & το 2014 με την Κοντσίτα Βουρστ και τη πολύ δυναμική μπαλάντα «Rise like a phoenix») είναι δίκαιη ειδικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στη διαδικασία της βαθμολογίας όπου λίγο έλλειψε η νίκη να πήγαινε στο Ισραήλ και την ωραία πάντως μπαλάντα με ερμηνεύτρια την Γιουβάλ, "New Day Will Rise". Φανταστείτε τί θα γινόταν αν κέρδιζε το Ισραήλ με όλο το αρνητικό κλίμα που υπάρχει καθώς συνεχίζει το ανελέητο σφυροκόπημα στη λωρίδα της Γάζας εναντίον των Παλαιστινίων. Μπράβο στις τηλεοράσεις της Ισπανίας και του Βελγίου που σήκωσαν ανάστημα, διαμαρτυρήθηκαν και έθεσαν ευθέως θέμα αποκλεισμού του Ισραήλ εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος και υπάρχουν χιλιάδες αθώα θύματα.

Το Ισραήλ λοιπόν μπορεί στις ψήφους των επιτροπών να είχε μείνει κάπως πίσω (ήταν 15ο με 60 βαθμούς), πήρε ανέλπιστη πρωτιά στο televoting με 297 βαθμούς και εκτοξεύτηκε στην 2η τελικά θέση με σύνολο 357. Το κομμάτι της Αυστρίας ήταν ανώτερο του Ισραήλ και επικράτησε. Από κει και πέρα κομμάτια που είχαν ρεύμα, hype και έπαιζαν ψηλά στα στοιχήματα, μπόρεσαν να πάρουν θέση στην 5άδα και αναφερόμαστε φυσικά στην συμμετοχή της Εσθονίας με το «Εσπρέσο μακιάτο» και τον Tommy Cash που κατέλαβε την τιμητική 3η θέση στην τελική κατάταξη με 356 βαθμούς καθώς από 9ος που ήταν στις επιτροπές, ήρθε 2ος στο televoting & στην συμμετοχή της Σουηδίας με την σάουνα και το ρυθμικό κομμάτι των Kaj, “Bara bada bastu” που συγκέντρωσε 326 βαθμούς και ήρθε 4η ενώ την 5άδα συμπλήρωσε ο υπέροχος και ευαίσθητος Lucio Corsi με την μπαλάντα του "Volevo essere un duro" και στυλ που λίγο παρέπεμπε σε Ντέιβιντ Μπάουι, απλώς πιο εύθραυστο, για λογαριασμό της Ιταλίας που δεν την πολυπερίμεναν και υπολόγιζαν τα γραφεία στοιχημάτων όπως εξάλλου και τη δική μας συμμετοχή. Η Ιταλία λοιπόν πλασαρίστηκε 5η με σύνολο 256 βαθμούς (ήταν 4η στους βαθμούς των επιτροπών με 159).

Και πάμε στην υπέροχη Klavdia που αρχές του περασμένου Μάρτη την είχαμε εδώ στην Πάτρα στην τελετή λήξης του Καρναβαλιού στο μόλο Αγίου Νικολάου. Η Κλαυδία με Ρωσοπόντιες ρίζες καταγωγής, με την οικογένεια της να εγκαθίσταται στον Ασπρόπυργο Αττικής λίγο έξω από την Αθήνα το 1991, που είχε πρωτοεμφανιστεί το 2017 στο "Ελλάδα έχεις ταλέντο" και 1 χρόνο μετά στο Τhe Voice of Greece, τα κατάφερε περίφημα, με ένα πολύ καλό τραγούδι που συνέθεσε η ίδια και οι Αrcade και με την ασυναγώνιστη ερμηνεία της, την σπουδαία φωνή της, το εξαιρετικό & καλαίσθητο στήσιμο επί σκηνής από τον έμπειρο Φωκά Ευαγγελινό και την χορεύτρια Χριστίνα Καλιακάτσου να συνδράμει ιδιαίτερα, μπόρεσε να ανεβάσει την «Αστερομάτα» στην τιμητική 6η θέση με 231 βαθμούς, περνώντας μάλιστα κομμάτια όπως της Γαλλίας «Μaman» με ερμηνεύτρια την Λουάν που έμεινε 7η με 230 βαθμούς, το οποίο συζητιόταν πως μπορεί να έπαιρνε & την πρωτιά. Γνώμη μας είναι πως το περσινό «Mon amour» του Σλιμάν είχε άλλη δυναμική και ήταν ελαφρώς καλύτερο από το φετινό κομμάτι της Γαλλίας.