Γιατί ο Πατραϊκός δεν ενδείκνυται για τη δημιουργία υπεράκτιου αιολικού πάρκου- Στ. Κοντοέ: Δαπανηρή επένδυση με μικρή (αν όχι μηδαμινή) απόδοση

Σημαντικές τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις για την υλοποίηση του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου στον Πατραϊκό Κόλπο, διαπιστώνει η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Σταυρούλα Κοντοέ.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή της στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου DMPCO (3rd International Conference: DESIGN AND MANAGEMENT OF PORT, COASTAL AND OFFSHORE WORKS), η περιοχή του Πατραϊκού δεν ενδείκνυται για τη δημιουργία αιολικού πάρκου για μια σειρά από σημαντικούς λόγους που, θέτουν εν αμφιβόλω τη βιωσιμότητα του έργου, ενώ το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, όπως έχει προβλεφθεί, είναι πιθανό να αποτελέσει μια σχετικά δαπανηρή επένδυση με μικρή (αν όχι μηδαμινή) απόδοση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Κοντοέ η οποία είναι και μέλος της ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας που διερευνά το θέμα και τις επιπτώσεις του υπεράκτιου αιολικού πάρκου (αναμένεται μια πλήρως εμπεριστατωμένη προσέγγιση) το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων προβλέπει την ανάπτυξη πάρκου στον Πατραϊκό Κόλπο με εκτιμώμενη δυναμικότητα 695 MW και έκταση 139 km2.

Το πρόγραμμα έχει ορίσει το 1 ναυτικό μίλι (~1,85 km) ως την ελάχιστη απόσταση από την ακτογραμμή. Αυτή η ελάχιστη απόσταση του 1 NM αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού υψηλής προτεραιότητας για όλες τις προτεινόμενες τοποθεσίες στην Ελλάδα, κάτι που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ. Το αποτύπωμα του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου του Πατραϊκού βρίσκεται σε αυτή την οριακή απόσταση από την ακτή (1 NM) σε πολλά σημεία, ειδικά στο βόρειο τμήμα του. Με βάση τη μελέτη, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου μεγάλης χωρητικότητας, που είτε να κατασκευάστηκε είτε να σχεδιάστηκε, σε τόσο κοντινή απόσταση από την ακτή.

Επιπλέον, το αποτύπωμα του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου του Πατραϊκού βρίσκεται σε απόσταση 1,5 km από το δέλτα του ποταμού Εύηνου, το οποίο είναι μικρότερο από το όριο του 1 NM, ενώ είναι επίσης κοντά στην τοποθεσία GR2310015 Natura 2000 (περίπου 0,5 χλμ. 2,0 km) αναγνωρισμένο ορόσημο διεθνούς ενδιαφέροντος.

Επίσης με βάση την τοποθέτηση της κ. Κοντοέ στο 3ο Διεθνές Συνέδριομε θέμα «Σχεδιασμός και διαχείριση Λιμενικών, Πράκτιων και Υπεράκτιων Έργων, υπάρχουν σημαντικές τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις για την υλοποίηση του προτεινόμενου υπεράκτιου αιολικού πάρκου στον Πατραϊκό Κόλπο. Η προβλεπόμενη ισχύς των 695 MW πιθανότατα δεν είναι εφικτή στον Πατραϊκό Κόλπο, λόγω περιορισμών στη διάταξη των ανεμογεννητριών και του ανώμαλου σχήματος της προτεινόμενης θαλάσσιας περιοχής. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η εφαρμογή θεμελίωσης με πάκτωση στον βυθό θα είναι πολύ δύσκολη στην περιοχή αυτή, εξαιτίας του μεγάλου μέσου βάθους των υδάτων (69,0 μ.).

Τα μειονεκτήματα της προτεινόμενης θέσης περιλαμβάνουν επίσης το χαμηλό αιολικό δυναμικό της περιοχής, με μέση ταχύτητα ανέμου 7,3 m/s, η οποία μπορεί μεν να είναι υψηλότερη από το κατώφλι των 6,5 m/s που έχει οριστεί από το Εθνικό Πλαίσιο για υπεράκτια αιολικά πάρκα με πάκτωση, αλλά είναι η δεύτερη χαμηλότερη από τις προτεινόμενες θέσεις στην Ελλάδα και σημαντικά χαμηλότερη από τις ονομαστικές ταχύτητες ανέμου για ανεμογεννήτριες 15 MW.

Επιπλέον, το Πατραϊκό υπεράκτιο αιολικό πάρκο είναι το μόνο προτεινόμενο στην Ελλάδα χωρίς υφιστάμενο σημείο διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μετά από πρόταση του Προέδρου του Βαγγέλη Καραχάλιου, ανέθεσε σε έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, την εκπόνηση τεχνικής έκθεσης σχετικά με την χωροθέτηση του αιολικού πάρκου στον Πατραϊκό. Αντικείμενο της ομάδας εργασίας στην οποία συμμετέχει και η κ. Κοντοέ είναι η επιστημονική τεκμηρίωση σε σχέση με την καταλληλότητα ή μη της θέσης κατασκευής του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στον Πατραϊκό κόλπο καθώς και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία του.

Στόχος είναι:

-Η διαμόρφωση θέσεων του ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας για την επιλογή της περιοχής του Πατραϊκού Κόλπου σχετικά με την χωροθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων ΠΟΑΥΑΠ Δυτικής Ελλάδας με την ονομασία “Πατραικός”

- η μελέτη και αξιολόγηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΕΠΑ-ΥΑΠ) με Αρχή Σχεδιασμού την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ AE).

Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει μια εμπεριστατωμένη επιστημονική προσέγγιση για το θέμα που έχει προκαλέσει την μαζική αντίδραση Φορέων, σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης της συγκεκριμένης θέσης, τις επιπλοκές που μπορούν να ανακύψουν από το έργο και το αποτέλεσμα που αυτό θα έχει σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Η επιστημονική αυτή εργασία, θα μπορεί να αποτελέσει γνώμονα τεκμηρίωσης και σε επίπεδο πιθανών προσφυγών από Φορείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ανατραπεί η απόφαση χωροθέτησης.