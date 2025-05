Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης στη διεθνή έκθεση DEFEA

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρος Λουλούδης, επισκέφθηκε τη διεθνή έκθεση DEFEA (Defence Exhibition Athens), η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2025 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Η DEFEA αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή αμυντική έκθεση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας κορυφαίους φορείς της αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογικής καινοτομίας από όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια αποτέλεσε για την Αχαΐα η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών και έξι δυναμικών επιχειρήσεων του νομού, οι οποίες παρουσίασαν προηγμένα ερευνητικά έργα και τεχνολογίες αιχμής:

ADAMANT COMPOSITES

FEAC ENGINEERING P.C.

REALISCAPE

IDATOR

INDUSTRY SYSTEMS INSTITUTE / Ερευνητικό Κέντρο “ΑΘΗΝΑ”

FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY – HELLAS (FORTH).

Η παρουσία των ανωτέρω επιχειρήσεων κατέδειξε τη δυναμική που αναπτύσσεται στην Αχαΐα στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της εφαρμοσμένης επιστήμης, με απήχηση τόσο στον αμυντικό όσο και στον ευρύτερο βιομηχανικό και επιχειρηματικό τομέα.