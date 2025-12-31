Πάτρα: Ολιγοήμερη αναστολή πληρωμών στον δήμο

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι, λόγω αλλαγής της χρονιάς και ενημέρωσης του ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα διενεργούνται πληρωμές οφειλετών προς το Δήμο, ούτε ηλεκτρονικά ούτε δια ζώσης από 2 έως 9 Ιανουαρίου 2026.

Η αναστολή αυτή των πληρωμών δεν έχει καμία επιβάρυνση για τους οφειλέτες.