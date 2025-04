«Oι γυναίκες των Εμιράτων φορούν τα ρούχα μου και τα κάνουν δικά τους»

Οι φωτογραφίες της εκεί με γαλάζιο look, ταιριαστά ψηλοτάκουνα πέδιλα και χαλαρό ponytail έκαναν το γύρω του κόσμου, υπογραμμίζοντας όπως πάντα το πόσο αδύνατη παραμένει. Όπως έγραψε στις αναρτήσεις της «Φιλάκια από Ντουμπάι. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που γιορτάζω την capsule σειρά μου για το Ounass! Ερχόμενη εδώ και βλέποντας πως οι γυναίκες των Εμιράτων φορούν τα ρούχα μου και τα κάνουν δικά τους ένιωσα μεγάλη χαρά».

To Οunass διαθέτει χώρους και στο ξενοδοχείο- υπερθέαμα Atlantis the Royal αλλά και διαδικτυακή σελίδα, είναι κάτι σαν το Luisa Via Roma στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ολοι οι fashion fans το επισκέπτονται!