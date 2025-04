Στις 12-6 βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Οι Άγριες Μέρες Μας" του Β. Κεκάτου -Δείτε το trailer

Λίγα λόγια για τον Βασίλη Κεκάτο

Ο Βασίλης Κεκάτος, γεννημένος το 1991, είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης και υπότροφος του Sundance Institute, το οποίο έχει ιδρύσει στη Γιούτα το 1981 ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Το 2018, με την ταινία του "Η Σιγή των Ψαριών Όταν Πεθαίνουν" διακρίθηκε σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, όπως το Locarno και το Sundance. Με το "Η Απόσταση Ανάμεσα Στον Ουρανό Κι Εμάς" κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα και το Queer Palm για καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο 72ο Φεστιβάλ Καννών. Η ταινία συνέχισε τη φεστιβαλική πορεία της στο Clermont-Ferrand, το Sarajevo, το AFI και το Telluride, για το οποίο την επέλεξε ο Μπάρυ Τζένκινς. Διθυραμβικές κριτικές για το έργο του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή έντυπα όπως Hollywood Reporter, Variety, Screen Daily, Deadline, New York Times και Sight & Sound. Το 2023 παρουσίασε την limited σειρά Milky Way, που έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό του Series Mania και αγοράστηκε από τη Fifth Season.

“ΟΙ ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ - OUR WILDEST DAYS”

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος

Παραγωγοί: Ελένη Κοσσυφίδου, Delphine Schmit, Guillaume Dreyfus

Συμπαραγωγοί: Julie Esparbes, Jamila Wenske, Edouard de Vesinne, Βασίλης Κεκάτος, Κωνσταντίνος Μωριάτης

Cast: Δάφνη Πατακιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Εύα Σαμιώτη, Σταύρος Τσουμάνης, Ναταλία Σουίφτ, Πόπη Σεμερλίογλου, Ιώκο Ιωάννης Κοττίδης, Emmanuel Elozieuwa, Σοφία Κόκκαλη, ΛΕΞ, Άννα Μάσχα, Fathia Ojikutu, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Βασίλης Μίχας, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Πανίνος Δαμιανός, Πολύδωρος Βογιατζής, Βέρα Βασιλάτου, Δημήτρης Καπουράνης, Δώρα Πανουσοπούλου.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Ενδυματολόγος: Εύα Γουλάκου

Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Ηχοληψία: Lancelot Herve-Mignucci

Μοντάζ Ήχου: Valerie Le Docte

Μίξη Ήχου: Aline Gavroy

Διεύθυνση Παραγωγής: Χάρης Τσαμπάς

A’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Χάρης Σταθόπουλος

Location Manager: Γιώτα Σκουβαρά (The Location Hunt)

Σκριπτ: Νεφέλη Ράπτη

Συνεργάτιδες Σεναρίου: Γλυκερία Παππά, Νεφέλη Αθανασάκη

Μακιγιάζ | Σπέσιαλ Εφέ: Ηλέκτρα Κατσιμίχα

Κομμώσεις: Ιουλία Συγριμή

Σεφ Ηλεκτρολόγος: Ηρακλής Μητρόπουλος

A’ Ηλεκτρολόγος: Νεκτάριος Βουτσινάς

A’ Βοηθός Κάμερας: Γιάννης Ροζέας

Παραγωγή: Blackbird productions | Tripode Productions

Συμπαραγωγή: Helicotronc, Achtung Panda !, Incognita Films, Onassis Culture, Pan Entertainment, Lovebirds Productions, ΕΡΤ Α.Ε., ZDF, Shelter Prod, Proximus, RTBF

Με την υποστήριξη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΚΟΜΕ, Eurimage, Creative Europe Media, Federation Wallonie-Bruxelles, Taxshelter Belgium, CNC, Arte

International Sales: Kinology

Διανομή (Γαλλία): Condor

Διανομή (Ελλάδα - Κύπρος): Cinobo.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ