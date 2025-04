Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο 8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, στη Βαρκελώνη

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο 8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου 2025, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με θέμα «Improving population health and being prepared for the unexpected» (Βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και προετοιμασία για το απρόβλεπτο).

Το συνέδριο συγκέντρωσε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες υγείας και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας.