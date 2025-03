Όσκαρ 2025: Απόψε η μεγάλη βραδιά - Τα πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν από την 97η απονομή

3. Όμως, ο Timothee Chalamet είναι σοβαρός αντίπαλος

Ο σταρ των Dune και Wonka είναι ο βασικός ανταγωνιστής του Brody, χάρη στην εξαιρετική του ερμηνεία ως Bob Dylan στο A Complete Unknown. Αν κερδίσει, όχι μόνο θα σταματήσει το σερί του Brody, αλλά θα πάρει και το ρεκόρ του ως ο νεότερος νικητής του βραβείου. Η διαφορά είναι μικρή – ο Chalamet θα είναι μόλις δέκα μήνες νεότερος από τον Brody τη στιγμή της νίκης του.

4. Το Emilia Perez του Netflix μπορεί ν' ακολουθήσει ένα αμφιλεγόμενο μοτίβο για τις ταινίες streaming

Παρότι έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, το ισπανόφωνο μιούζικαλ ίσως έχει την ίδια μοίρα με άλλες ταινίες από streaming πλατφόρμες που έλαβαν πολλές υποψηφιότητες, αλλά κέρδισαν ελάχιστα βραβεία.

The Irishman (Netflix): 0 βραβεία από 10 υποψηφιότητες

Mank (Netflix): 2 βραβεία από 10 υποψηφιότητες

The Power of the Dog (Netflix): 1 βραβείο από 12 υποψηφιότητες

Killers of the Flower Moon (Apple): 0 βραβεία από 10 υποψηφιότητες

Μέχρι σήμερα, η μόνη streaming ταινία που έχει κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας είναι το Coda της Apple – και είχε μόνο 3 υποψηφιότητες.

5. Δύο ηθοποιοί του Succession μοιράζονται ένα μειονέκτημα



Ο Kieran Culkin και ο Jeremy Strong είναι υποψήφιοι για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, για τις ερμηνείες τους, στα A Real Pain και The Apprentice, αντίστοιχα. Όμως, είναι οι μόνοι στη συγκεκριμένη κατηγορία που δεν προέρχονται από ταινίες υποψήφιες για καλύτερη ταινία.

Αυτό δεν θα εμποδίσει τον Culkin, που θεωρείται φαβορί. Ο τελευταίος που κέρδισε το βραβείο χωρίς να είναι η ταινία του υποψήφια για καλύτερη ταινία ήταν ο Christopher Plummer το 2012 για το Beginners.

6. Το The Substance είναι το πρώτο body horror που προτείνεται για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας – και μόλις το έβδομο horror στην ιστορία

Οι άλλες έξι είναι: The Exorcist, Get Out, The Silence of the Lambs, Jaws, The Sixth Sense και Black Swan. Το The Substance είναι ισχυρός διεκδικητής στην κατηγορία μακιγιάζ και κομμώσεων – ένα βραβείο που συχνά συνδέεται με τους νικητές των υποκριτικών κατηγοριών. Αυτό θα μπορούσε να ευνοήσει την Demi Moore στη σφιχτή μάχη για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.