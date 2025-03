Τηλεθέαση (28/2): «Άγιος Παΐσιος» και Αγγελική Νικολούλη ξεχώρισαν σε prime time και late night

Τα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη για την Παρασκευή (28/2).

Αγγελική Νικολούλη και “Άγιος Παΐσιος” κέρδισαν την πρωτιά.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Άγιος Παΐσιος 18,1%

Το σόι σου (Ε) 11,2%

Ελληνική ταινία Ένα έξυπνο, έξυπνο, μούτρο 10,6%

Grand hotel 17%

ΟΡΕΝ Έκτακτη ενημέρωση 10,4%

Ξένη ταινία Transporter 2 8,9%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,4%

Έχω παιδιά (Ε) 10%

Money Drop 9,2%

Μάρκος Σεφερλής At The Theatre: Doubtfire 7,9%

The Reunion 8,3%

Ξένη ταινία – The Runner 3,5%

LATE NIGHT

Φως στο τούνελ 26,1%

Ελληνική ταινία – Όταν οι ρόδες χορεύουν 6,2%

Ξένη ταινία – Κομάντο 8%

Ξένη ταινία – Romancing the stone 7,3%

Ξένη ταινία – Οι 50 αποχρώσεις του γκρι 5,6%

Ξένη ταινία – Δίδυμοι δράκοι 3,7%

