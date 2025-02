Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η επίθεση με το βιτριόλι έγινε ντοκιμαντέρ - «Μερικές φορές η ζωή ξεπερνά και το πιο ακραίο σενάριο»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «9:30 – Life can change in an instant» ρίχνει φως στην επίθεση με βιτριόλι που συγκλόνισε την Ελλάδα, όταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε την επίθεση στις 20 Μαΐου 2020.

Μιλώντας στο Happy Day, η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το project, τονίζοντας ότι στόχος είναι να εμπνεύσει όποιον το δει. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνέντευξη της ίδιας, εμπλουτισμένη με εικόνες, ώστε να αποκτήσει μια καλλιτεχνική διάσταση και να επικοινωνήσει την ιστορία της και εκτός Ελλάδας. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το ντοκιμαντέρ. Θα συμμετάσχουμε και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με τον παραγωγό μας, τον Κωνσταντίνο Βενετόπουλο. Ήμουν ακόμα με τη μάσκα, όταν το είχαμε γυρίσει. Ήταν μια ιστορία έμπνευσης για πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε σχετικά με το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ: «Στην ουσία γίνεται ενός είδους συνέντευξη που εμπλουτίζεται με διάφορες εικόνες για να είναι λίγο πιο καλλιτεχνικό το αποτέλεσμα. Δίνουμε το point της ιστορίας, για να βγει και να μπορέσει να ακουστεί και εκτός Ελλάδας, για όσους δεν την έχουν ξανακούσει».

Η ταινία εστιάζει στο περιστατικό, τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό και τη σχετική αστυνομική έρευνα. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το πιο ακραίο σενάριο, ενώ το αίσθημα απόγνωσης και αδικίας μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε σκοτεινά μονοπάτια. «Μιλάμε για το περιστατικό και κυρίως για το πώς και γιατί συνέβη, αναλύουμε το αστυνομικό κομμάτι. Μερικές φορές, η ζωή ξεπερνά και το πιο ακραίο σενάριο. Το αίσθημα της απόγνωσης και της αδικίας μπορεί να σε οδηγήσουν σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια, είναι εξαιρετικά δύσκολο», είπε κλείνοντας.

Η επίθεση με βιτριόλι

Στις 20 Μαΐου του 2020 η είδηση πως μια 34χρονη γυναίκα που πήγαινε στην εργασία της στην Καλλιθέα, δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι συγκλόνισε το πανελλήνιο. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2021, η Ιωάννα Παλιοσπύρου εθεάθη για πρώτη φορά στο δικαστήριο, μετά την επίθεση. Με την ειδική λευκή μάσκα στο πρόσωπό της, λευκό καπέλο και ειδικούς επιδέσμους στα χέρια της έφτασε στο δικαστήριο, την ίδια ώρα που πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από τη δικαστική αίθουσα για να της δείξει τη συμπαράστασή του. Η γυναίκα που είχε κάνει την επίθεση εις βάρος της, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε 15ετή κάθειρξη για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, η οποία μέχρι και σήμερα προσπαθεί να αποκαταστήσει την υγεία της, με θεραπείες εντός Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό.