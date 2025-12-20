Νέα θητεία για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αχαΐας με εκλογή νέου Δ.Σ.

Η νέα θητεία της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αχαΐας ξεκίνησε επίσημα με τη συγκέντρωση των εκλεγμένων μελών και την ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Με τη συγκέντρωση των εκλεγμένων μελών, μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες, ξεκίνησε επίσημα η νέα θητεία της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη συνεχάρησαν το νεοεκλεγέντα πρόεδρο κ Θεοδόση Γεωργακόπουλο για την εκλογή του εκφράζοντας παράλληλα και ευχές για καλή επιτυχία της οργάνωσης και του νέου συμβουλίου στα καθήκοντά τους.

Μετά από συζήτηση ο νέος Πρόεδρος προχώρησε στον καθορισμό αρμοδιοτήτων και στην ανακοίνωση της πλήρους σύνθεσης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αχαΐας, όπως ο εσωτερικός κανονισμός επιβάλει, με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής λειτουργίας, της πολιτικής παρουσίας και της εκλογικής ετοιμότητας της Τοπικής Οργάνωσης.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΜ.Τ.Ο. Δυτικής Αχαΐας

Πρόεδρος Θεοδόσης Γεωργακόπουλος

Αντιπρόεδρος Δέσποινα Χατζηχαραλάμπους

Γραμματέας Απόστολος Γεωργόπουλος

Ταμίας Ελένη Ντάζου

Υπ. Εκλογικής Ετοιμότητας Νικόλαος Κανελλόπουλος

Υπ. Στρατηγικού Σχεδιασμού κ Επικοινωνίας Κωνσταντίνος Δρόσος

Υπ. Εργαζομένων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Άγγελος Παναγόπουλος

Υπ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κωνσταντίνος Πανούτσος

Υπ. Παραγωγικών κ Επιστημονικών Φορέων Χριστίνα Δημητροπούλου

Υπ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων Ζαφειρούλα Γερασιμοπούλου