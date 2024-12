Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ποια είναι η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Το FOX News

Το 2006 μαζί με το διαζύγιο που πήρε τότε από τον Νιούσομ, η Γκίλφοϊλ μεταπήδησε οριστικά επαγγελματικά από τον χώρο της δικαιοσύνης σε αυτό τον μέσων ενημέρωσης.

Έχοντας πάρει μια γεύση από τηλεοπτικές παραγωγές για το Both Sides του Court TV και το Anderson Cooper 360° στο CNN, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο FOX News, αρχικά για την εκπομπή The Lineup, πριν να βρεθεί στη θέση της συμπαρουσιάστριας και τελικά της παρουσιάστριας στην εκπομπή The Five.