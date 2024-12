Google: Μαρίνα Σάτι, Poor Things, την Τσικνομπέμπτη και το... κεφαλούδι - Τι έψαξαν οι Έλληνες περισσότερο το 2024

Τις πιο συχνές αναζητήσεις των Ελλήνων χρηστών για το 2024 παρουσιάζει η Google.



Πρόσωπα και γεγονότα που συζητήθηκαν και απασχόλησαν όλη την ελληνική κοινότητα αλλά και ερωτήσεις σχετικά με θέματα της επικαιρότητας είτε άγνωστους όρους ξεχωρίζουν στην ανασκόπηση της κορυφαίας διαδικτυακής πλατφόρμας αναζήτησης.

Πρόσωπο της χρονιάς αναδείχθηκε για φέτος η Μαρίνα Σάττι, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα στοn διαγωνισμό της Eurovision. Ο ηθοποιός Liam Payne βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων από τις εκλιππούσες διασημότητες, ενώ Euro 2024 και καλλιτεχνική κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ξεχώρισαν από τα γεγονότα της χρονιάς.

Τέλος, οι χρήστες αναζήτησαν περισσότερο τι είναι το κεφαλούδι, γιατί θεωρείται γρουσόυζικη η Τρίτη και 12, ενώ πολλοί αναρωτήθηκαν πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη για το τρέχον έτος.

Η αναλυτική λίστα με τις κορυφαίες αναζητήσεις σε κάθε κατηγορία:

Οι 10 Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις - Trending

Euro

Φωτιά τώρα

Προειδοποίηση για ακραία ζέστη

Τουρισμός για όλους

Το προξενιό της Ιουλίας

Καλλιτεχνική κολύμβηση στους ολυμπιακούς αγώνες

αποτελέσματα εκλογών στην ευρωπαϊκή ένωση

ολυμπιακοί αγώνες

ιστιοπλοΐα στους ολυμπιακούς αγώνες

poor things

Τα 10 πρόσωπα που ξεχώρισαν

Μαρίνα Σάττι

Μαρινέλλα

Εμμανουήλ Καραλής

Kate Middleton

Λευτέρης Πετρούνιας

Diddy

Donald Trump

Δημήτρης Κόκοτας

Imane Khelif

Κατερίνα Στεφανίδη

Οι 10 Εκλιπούσες Διασημότητες που ξεχώρισαν

Liam Payne

Άννα Παναγιωτοπούλου

Χάρης Κωστόπουλος

George Baldock

Alain Delon

Δάνης Κατρανίδης

Tzane

Shannen Doherty

Μίμης Πλέσσας

Γιάννης Φέρτης

Τα 10 Αθλητικά Γεγονότα που ξεχώρισαν

Καλλιτεχνική κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Σύνθετο αθλητικής αναρρίχησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Αντισφαίριση με αμαξίδιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Δυναμικό τρίαθλο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Τοξοβολία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Παραολυμπιακοί Αγώνες

Σέρφινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Κρίκοι ενόργανης γυμναστικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Καλαθοσφαίριση με αμαξίδια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Οι 10 σειρές που αναζητήθηκαν

Το Προξενιό της Ιουλίας

Grand Hotel

Ψυχοκόρες

Άγιος Έρωτας

Famagusta

Εχω Παιδιά

Η Μάγισσα

Το Nαυάγιο

Maestro

Baby Reindeer

Οι 10 ταινίες που ξεχώρισαν

Poor Things

Inside Out 2

Dune

Saltburn

Deadpool

It Ends with Us

Terrifier 3

Anyone But You

Longlegs

Dune 2

Οι 10 κορυφαίες αναζητήσεις στο «Τι είναι»

Τι είναι το κεφαλούδι

Τι είναι το τόφου

Τι είναι η αβοκέτα

Τι είναι ο HIV

Τι είναι ο HPV

Τι είναι το άγρυπνο κώμα

Τι είναι το PTSD

Τι είναι το ξυλόλιο

Τι είναι ο στρεπτόκοκκος

Τι είναι η σύφιλη

Οι 10 κορυφαίες αναζητήσεις στο «Γιατί»

Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η Τρίτη και 13

Γιατί λέμε ψέματα την πρωταπριλιά

Γιατί αποκλείστηκε η Ολλανδία

Γιατί ιδρύθηκε το Λας Βέγκας

Γιατί πετάμε χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα

Γιατί το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ

Γιατί σκάνε οι ντομάτες

Γιατί γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη

Γιατί νυστάζω συνέχεια

Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά

Οι 10 κορυφαίες αναζητήσεις στο «Πότε»

Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη 2024

Πότε αλλάζει η ώρα 2024

Πότε είναι της Αναλήψεως

Πότε ανοίγουν τα σχολεία 2024

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2024

Πότε είναι η Καθαρά Δευτέρα

Πότε ανοίγει το Τριώδιο 2024

Πότε είναι το Black Friday 2024

Πότε ξεκινάει η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Πότε είναι οι Ευρωεκλογές