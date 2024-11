Το Squid Game επιστρέφει με ένα κρυφό παιχνίδι μέσα στο παιχνίδι

Το Squid Game, γνωστό ως το πιο επιτυχημένο προϊόν στην ιστορία του Netflix, με περισσότερες από 2.2 δισεκατομμύρια ώρες προβολής και 6 Emmy (από τα 17 για τα οποία προτάθηκε το 2021) επιστρέφει στις 26 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη σεζόν έχει ένα All Star cast (πρωταγωνιστές παγκοσμίως επιτυχημένων κορεατικών παραγωγών) και νέα τρομακτικά παιχνίδια θανάτου.

Όλοι οι παίκτες -που είναι με την πλάτη στον τοίχο- θα τζογάρουν και πάλι τη ζωή τους, με την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος.

Το βραβείο είναι 31.107.316 ευρώ (45.6 δισεκατομμύρια won).

Ο νικητή του πρώτου κύκλου, ο παίκτης 456 (τον υποδύεται ο Lee Jung-jae -The Acolyte, Chief of Staff, Along with the Gods: The Last 49 Days) αποφασίζει να γυρίσει στον τόπο των εγκλημάτων που γίνονται, προς τέρψιν ζάμπλουτων που παρακολουθούν τις εξελίξεις σε ένα κλειστό κύκλωμα ενός κυριολεκτικού reality show επιβίωσης, για να αποκαλύψει τους δημιουργούς του, να καταστρέψει το νοσηρό δημιούργημά τους και να σώσει ζωές.

Εγκαταλείπει την απόφασή του να ζήσει μια «κανονική» ζωή στις ΗΠΑ με την κόρη του, όταν διαπιστώνει πως το παιχνίδι του διέλυσε κάθε έννοια κανονικότητας που είχε μέσα του.

Ο Front Man (Lee Byung-hun -Μr Sunshine, Red 2, GI Joe: The Rise of Cobra) του λέει «δεν κατάλαβες ακόμα; Το παιχνίδι δεν θα τελειώσει, εκτός και αν αλλάξει ο κόσμος», κρατώντας κρυμμένα τα αληθινά του κίνητρα όπως αρχίζουν οι ανατροπές. Ουσιαστικά ο παίκτης 456 παίζει το δικό του παιχνίδι μέσα στο παιχνίδι: την εξόντωση του συστήματος.

Προσπαθεί να κοουτσάρει τους άλλους παίκτες κατά τρόπο που να τους βοηθήσει να επιβιώσουν, με τους εμπνευστές του ‘παιχνιδιού’ και την ανθρώπινη φύση να γίνονται τα εμπόδια της τακτικής του.

Οι παίκτες έχουν ανάγκη τα χρήματα (ο καθένας για τους λόγους του) και όλοι έχουν ως στόχο το «ένα ακόμα παιχνίδι» που θα τους λύσει τα προβλήματα, με τον παίκτη 456 να προσπαθεί να τους πείσει πως ο στόχος τους θα έπρεπε να είναι να τα βάλουν με αυτούς που δημιούργησαν το παιχνίδι. Που στο τέλος της ημέρας, είναι το σύστημα.