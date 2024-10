Στην Πάτρα τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024 η Ντόρα Μπακογιάννη

Η Νέα Δημοκρατία κλείνει στις 4 Οκτωβρίου 50 χρόνια ζωής και με την αφορμή αυτή θα πραγματοποιηθεί επετειακή πολιτική εκδήλωση και στην Πάτρα την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024 στο χώρο του ξενοδοχείου My Way με κεντρική ομιλήτρια την Ντόρα Μπακογιάννη .

Η εκδήλωση με ομιλήτρια την βουλευτή Χανίων και πρώην Υπουργό Ντόρα Μπακογιάννη στην Πάτρα είναι προγραμματισμένη για τις 19.30.

To My Way Hotel & Events βρίσκεται στην Όθωνος Αμαλίας 16 στην Πάτρα.