Όλο το Welcome to UP 2024 σε μια …διεύθυνση

Με μια καλαίσθητη, λειτουργική και εύχρηστη ιστοσελίδα, το Πανεπιστήμιο Πατρών μας ενημερώνει για το πρόγραμμα του «Welcome to UP 2024» και μας καλεί να δώσουμε το «παρών» στη μεγάλη μαζική γιορτή του Φθινοπώρου.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα τα βρείτε σε μια διεύθυνση: https:// welcometoup.upatras.gr/

Στο site του Welcome to UP 2024 μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις συναυλίες, τα συνέδρια, τις περιηγήσεις, τις παραστάσεις και τις προβολές και να εντάξετε στο ημερολόγιό σας, αυτές που σας ενδιαφέρουν.

Μάθετε τα πάντα για τον θεσμό που κινητοποιεί τρεις πόλεις, συνδέει το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία και υποστηρίζει τους νέους στην έναρξη της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Στη διεύθυνση: https:// welcometoup.upatras.gr/ θα βρείτε επίσης πληροφορίες για ειδικές εκπτώσεις και προσφορές προς τους πρωτοετείς φοιτητές, να ενημερωθείτε για τους χορηγούς αλλά και να αναζητήσετε υλικό από τις προηγούμενες δύο επιτυχημένες διοργανώσεις του Welcome to Up και επιπλέον πληροφορίες.

Το «Welcome to UP 2024» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του ΥΠ.ΠΟ.

Μέσα από το Φεστιβάλ, ενισχύεται η σύνδεση των πρωτοετών φοιτητών με τον νέο τους χώρο, διευκολύνοντας την ομαλή τους ένταξη στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, προάγοντας την προσωπική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη.