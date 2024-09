Έρχεται το «Welcome to UP 2024» και γιορτάζει τα 60 χρόνια του Πανεπιστημίου Πατρών!

Την πρώτη χρονιά, έκανε τη μεγάλη ανατροπή, ως το πρώτο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών που επιχείρησε ακαδημαϊκό ίδρυμα στη χώρα.

Τη δεύτερη χρονιά, η διοργάνωση που έδειξε από την αρχή τη δυναμική της, η οποία ήταν βασισμένη στα ευρωπαϊκά επίπεδα αντίστοιχων διεθνών διοργανώσεων, κατάφερε να «ανοίξει» ακόμη περισσότερο το πλαίσιο των δράσεων και των εκδηλώσεών της και να γίνει θεσμός για τη Δυτική Ελλάδα, με σημείο αναφοράς το φθινόπωρο.

Φέτος, το «Welcome to UP», έρχεται για τρίτη χρονιά, μήνα Οκτώβριο, για να καθιερώσει τον ρόλο του ως ένα πρωτοποριακό Φεστιβάλ που συνεχώς διευρύνεται με χιλιάδες συμμετέχοντες, το οποίο έχοντας ορμητήριο το Πανεπιστήμιο της Πάτρας διαχέεται στις πόλεις υποδοχής φοιτητών του Ιδρύματος και κινητοποιεί φοιτητές, καθηγητές, πολίτες, επιστημονικές και εθελοντικές ομάδες, ερευνητές, καλλιτεχνικά σχήματα και επιχειρηματίες, σε μια κοινή επιδίωξη: την καινοτομία, την ανάπτυξη και την διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία και την αγορά.

Η φετινή διοργάνωση έχει για το Πανεπιστήμιο Πατρών ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς συμπίπτει με την επέτειο συμπλήρωσης 60 χρόνων λειτουργίας του, γεγονός που προσδίδει εμβληματική διάσταση στο Φεστιβάλ και συναρτά τις εκδηλώσεις με τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραμάτισε το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή από την στιγμή της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα.

«Welcome to UP 2024» λοιπόν στις 15/16/17/18 και 19 Οκτωβρίου, με ένα ακόμη πιο πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων και τις δράσεις να επεκτείνονται από τη μια άκρη της Πάτρας (έδρας του Πανεπιστημίου Πατρών) μέχρι την άλλη, αλλά και εκτός των ορίων της, σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι και με σημαντικούς καλλιτέχνες να δίνουν το «παρών».

Πέντε ημέρες γεμάτες εκπλήξεις με την «καρδιά» του Φεστιβάλ να χτυπάει στο campus του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου στήνεται ένα πολύχρωμο και πολύβουο φοιτητικό χωριό.

Συναυλίες, Magic Patras Tour, Open air Cinema, Taste the City, αστρονομικές παρατηρήσεις, ξεναγήσεις και συνέδρια, όλα με ελεύθερη είσοδο.

Νίκος Πορτοκάλογλου, Stavento & Ήβη Αδάμου, «Υπόγεια Ρεύματα», Μύρωνας Στρατής, Ευρυδίκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Συνεπιβάτες και ΤechDreams rave party αναμένεται να… απογειώσουν το κοινό.

Στο Μεσολόγγι, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου θα τραγουδήσουν οι «Συνεπιβάτες» και στο Αγρίνιο την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου η Μαρία Παπαγεωργίου, στην κεντρική πλατεία.

Το «Welcome to UP 2024» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2024 στο κτίριο της Πρυτανείας, η Επιτροπή Υλοποίησης για τη Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη και την Περιφέρεια, οι διοργανωτές και οι συνεργαζόμενοι φορείς μίλησαν για το μεγάλο Φεστιβάλ νεολαίας το οποίο ενώνει πόλεις, ανθρώπους και ιστορίες, με αιχμή τους νέους φοιτητές.