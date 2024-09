Welcome to UP 2024: Κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτό είναι το μότο μας, αυτό μας καθοδηγεί

Με αφορμή την σημερινή συνέντευξη Τύπου για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών 2024- Welcome to UP 2024, η οποία σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία του event, θα ήθελα να στείλω το δικό μου μήνυμα, με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Υλοποίησης Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την Πόλη και την Περιφέρεια.

Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για το 2022, πήρε καλό βαθμό.

Το Φεστιβάλ για το 2023 πήρε πολύ καλύτερο βαθμό.

Και το Φεστιβάλ για το 2024, είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξει το άριστα.

Κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτό είναι το μότο μας, αυτό μας καθοδηγεί.

Καταφέραμε ως ομάδα, και κρατήστε το παρακαλώ αυτό, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, και δημιουργήσαμε ένα πολυδιάστατο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, πολιτιστικό, σύγχρονο ψηφιδωτό για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές στο Πανεπιστήμιό μας.

Πώς το καταφέραμε; Είναι πολύ απλό: ενώσαμε δυνάμεις και ιδέες. Καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι, κατανοήσαμε πως οφείλουμε να είμαστε όλοι μαζί, ως ομάδα, συνεννοηθήκαμε, μιλήσαμε και κερδίσαμε το στοίχημα.

Πετύχαμε πολλά τα δύο προηγούμενα χρόνια. Με συνεννόηση, με σύνθεση απόψεων, με σύγκλιση δυνάμεων. Επιβεβαιώθηκε το προφανές: από την ώρα που οι θεσμικοί φορείς της πόλης, του Νομού, της Περιφέρειας, σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, λειτούργησαν ομαδικά, το αποτέλεσμα ήταν καταλυτικό.

Φτιάξαμε έναν θεσμό για τον οποίο δικαιούται η περιοχή μας, το Πανεπιστήμιό μας, οι πολίτες μας, οι φοιτητές μας, να είναι περήφανοι. Είμαι βέβαιος, όμως, ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα φέτος, του χρόνου, τις επόμενες χρονιές.

Ως μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης Διασύνδεσης Πανεπιστημίου με Πόλη – Περιφέρεια, αισθάνομαι πλέον περίσσια αισιοδοξία για το μέλλον της Πάτρας μας, της περιοχής μας, του Πανεπιστημίου μας.

Όσο είμαστε όλοι μαζί, θα προχωράμε μπροστά και ψηλά. Και θα καταφέρνουμε, όπως καλή ώρα με αυτό το Φεστιβάλ, «πράγματα» για τα οποία θα καυχιόμαστε σε όλη την Ελλάδα.