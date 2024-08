Ισμαήλ Χανίγια: Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του στην Τεχεράνη εν μέσω φόβων για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή

?

"I AM NOT DYING, GOING TO ALLAH TO ASK HELP FOR YOU"

By Ismail Haniyeh?#Iran’s Leader Ayatollah Ali Khamenei led funeral prayers for the #Hamas chief Ismail Haniyeh in Tehran#قوم_کی_سانس_عمران_خان#IsmailHaniyeh #Israel #ismailhania #Olympics #Pakiatan #ImranKhan pic.twitter.com/TSsFimz9LT