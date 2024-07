«Πολύ ισχυρή» θερμική καταπόνηση σε μεγάλο μέρος της χώρας - 42.1 °C η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον Πύργο

Η μελέτη του δείκτη Θερμικού Κλίματος (UTCI) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των έργων BIOCLIMATE-GR (Grant Agreement: G-2212-65296, European Climate Foundation) και "Support for upgrading the operation of the National Network for Climate Change - Climpact" (Grant Agreement: 2023ΝΑ11900001, ΟΠΣ 5201588).