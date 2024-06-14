Οι 117 Αχαιοί που θα αγωνιστούν στο πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα στίβου στην Πάτρα- ΟΝΟΜΑΤΑ

Το σαββατοκύριακο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
Το ενδιαφέρον των φίλων του κλασικού αθλητισμού μεταφέρεται στην Πάτρα και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων - κορασίδων Κ18, το οποίο θα φιλοξενηθεί το διήμερο 15-16 Ιουνίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Στάδιο.
Νεαρές και νεαροί αθλητές γεννημένες/οι τα έτη 2007, 2008 και σε ορισμένα αγωνίσματα 2009 και 2010, κυνηγούν τα δικά τους όνειρα που τη δεδομένη στιγμή ξεκινούν από ένα νέο ατομικό ρεκόρ και φτάνουν μέχρι το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας τους στην Μπάνσκα Μπιστρίτσα ή ακόμα και το Παγκόσμιο Κ20 που θα φιλοξενηθεί στα τέλη Αυγούστου στο Κάλι.
Οι συμμετοχές αγγίζουν τις 1.600!
Οι 117 Αχαιοί που θα αγωνιστούν στο πανελλήνιο παιδικό πρωτάθλημα στίβου στην Πάτρα είναι οι εξής (με τους προπονητές τους):
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
100 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2008 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ ΒΕΝΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
200 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΛΗ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 2008 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
400 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΡΕΤΗ 2007 ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
800 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1500 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
3000 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΣΑΦΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2009 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΓΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΓΚΑ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2000 Μ ΦΕ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔ 2007 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΥΤ.4Χ100Μ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΟΛΓΑ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5000 ΒΑΔΗΝ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΝΔΡ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΜΑΡΑ 2008 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΓΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 2009 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" ΝΙΚΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" ΝΙΚΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΓΟΡΙΑ
100 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ ΒΕΝΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ ΒΕΝΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2008 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
200 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2007 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΚΩΝ/ΝΑ
400 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
800 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
1500 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
3000 M K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΕΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΤΣΙΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΚΥΤ.4Χ100Μ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΕΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2008 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΓΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΓΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΓΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5000 ΒΑΔΗΝ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2007 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2008 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ K18 ΑΝΔΡΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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