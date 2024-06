Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Σημαντικές επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ολοκληρώθηκαν σημαντικές επισκέψεις. Για την ακρίβεια τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστο Μπούρα επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, με τον οποίο συζητήθηκαν θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και στα Πανεπιστήμια. Στη συνέχεια ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχθηκε τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν Arif Mammadov στην Ελλάδα, με τον οποίο έθεσαν τις βάσεις για μια γόνιμη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της χώρας του. Επιπλέον, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Γ. Τσούμας συζήτησε με τον Πρύτανη του Ιδρύματος για ευρωπαϊκά ζητήματα, ενώ ολοκληρώθηκαν οι επισκέψεις του Υφυπουργού Υγείας κ. Θεμιστοκλέους, του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κυριαζή, του βουλευτή Β' Πειραιά κ. Λιβανού καθώς και του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλη με αντικείμενο συζήτησης θέματα που αφορούν το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών - ΠΓΝΠ.

----

11.6.24 | Τελετή Αναγόρευσης του Γιάννη Η. Χάρη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας

Ο κ. Γιάννης Η. Χάρης, Μεταφραστής-Συγγραφέας, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας από την Πρόεδρο, Καθηγήτρια Ευφημία Καρακάντζα. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Γιάννη Η. Χάρη με τίτλο: «Παιχνίδια και ακροβασίες της γλώσσας: Η εξέλιξη της γλώσσας μέσα από τα «λάθη» της». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). H εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://youtube.com/live/ cnPVV-ek2BI?feature=share

----

13.6.24 | Τελετή Αναγόρευσης της Ιουλίας Κλ. Τσέτη σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φαρμακευτικής

H κα. Ιουλία Κλ. Τσέτη, Πρόεδρος & CEO του ΟΦΕΤ, Φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΒ, θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής, Κωνσταντίνος Μικέλης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φαρμακευτικής από τον Πρόεδρο, Καθηγητή Σωτήριο Νικολαρόπουλο. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Ιουλίας Κλ. Τσέτη με τίτλο: «Διασύνδεση Φαρμακοβιομηχανίας και Πανεπιστημίου. Οι ευκαιρίες του σήμερα και του αύριο». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). H εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://youtube.com/live/ 7P8zMKa5PnU?feature=share

----

Mathworks Minidrone Competition Greece 2024 - 1ος Πανελλήνιος Φοιτητικός Διαγωνισμός με το MATLAB & Simulink - Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Ομάδα Ρομποτικής (Open Robotics Group), του Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την MathWorks διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Mathworks Minidrone Competition με συμμετοχές φοιτητών από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο διαγωνισμός διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, σε εθνικό επίπεδο, σε πολλά αξιόλογα διεθνή πανεπιστήμια και πολλές φορές εντάσσεται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων μαθημάτων σχετικών με τα επιστημονικά αντικείμενα όπως η ρομποτική, η μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων, η επεξεργασία εικόνας, ο έλεγχος συστημάτων, η μηχανική μάθηση κλπ. Καλούμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του πανεπιστημίου μας που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ομάδα Ρομποτικής:

Γιώργος Νικολακόπουλος, Καθηγητής ([email protected])

Παναγιώτης Κουστουμπάρδης, Ε.ΔΙ.Π. ([email protected])

----

7.6.24 | Renesas Electronics - Ημέρα Γνωριμίας για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Renesas Electronics, θα ήθελε να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε στην ημέρα γνωριμίας με την Renesas Electronics, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου. Η ημέρα γνωριμίας θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας: Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 15, 26441.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται

Σε 30 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, ανεξαρτήτως έτους φοίτησης, των παρακάτω δύο Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας):

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μέλη ΔΕΠ των ανωτέρω τμημάτων είναι ευπρόσδεκτα να συνοδεύσουν τους φοιτητές στην ημέρα γνωριμίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτητών που θα παρευρεθούν. Για την συμμετοχή σας στην ημέρα γνωριμίας με την Renesas Electronics, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής.

*Θα συμμετάσχει περιορισμένος αριθμός φοιτητών (max 30). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

----

Επιτυχία του Τμήματος Φιλολογίας: Το πρότζεκτ Ulysses VR του ΕΑΤΤ στο Διεθνές Φεστιβάλ Bloomsday 2024 του Δουβλίνου

Την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024, στις 15:00 GMT+1, το James Joyce Centre, με αφορμή την ετήσια γιορτή προς τιμήν του συγγραφέα James Joyce - Bloomsday, διοργανώνει στο Δουβλίνο εκδήλωση παρουσίασης του έργου Ulysses VR. Η πρεμιέρα θα συνοδεύεται από ομιλία του δημιουργού του έργου Θάνου Μακρή, απόφοιτου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και του καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας στο Trinity College Dublin, Ahuvia Kahane.

Το Ulysses VR είναι ένα εμβυθιστικό έργο εικονικής πραγματικότητας που "μεταφέρει" τους θεατές στους τόπους του Οδυσσέα του James Joyce. Αποτελεί δράση του Εργαστηρίου Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου [ΕΑΤΤ] του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από πρόταση της Καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας Κατερίνας Κωστίου, με την καθοδήγηση του συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλου, του οποίου το αρχείο απόκειται στο ΕΑΤΤ. Link: https://www.visitdublin.com/ modality-of-the-visible- ulysses-vr

----

Ηellenic Institute of Advanced Studies - HIAS : 1) Συμπόσιο σε Sustainability. 2) Θερινό Σχολείο σε ΑΙ. 1-4/7/2024

Το Hellenic Institute of Advanced Studies - HIAS προσφέρει, στο διάστημα 1-4 Ιουλίου 2024, ένα Θερινό Σχολείο σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και ένα Συμπόσιο σε Αειφορία (Sustainability) – βλ. https://hellenic-ias.org/ events/:

1-3/7 Θερινό Σχολείο του HIAS σε Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)

Απευθύνεται σε όσους ερευνούν, διδάσκουν, εκπαιδεύονται, εφαρμόζουν, ενδιαφέρονται για την ΑΙ, από το πανεπιστήμιο και τη βιομηχανία, και κυρίως σε φοιτητές και νέους ερευνητές των ελληνικών πανεπιστημίων που έχουν κάποιες βασικές γνώσεις AI. Στο Σχολείο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την ελληνική διασπορά και το εσωτερικό. Το Σχολείο στοχεύει να επανεξετάσει τα θεμέλια της τεχνητής νοημοσύνης και να τονίσει τις πρόσφατες εξελίξεις (Foundational models, Generative AI, Large Language Models). Θα γίνει στον Δημόκριτο με φυσική παρουσία. Πληροφορίες: https://hellenic-ias.org/ aicourse2024/

4/7 Συμπόσιο του HIAS σε Αειφορία (Sustainability), στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Το Συμπόσιο θα ασχοληθεί με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων γεγονότων, των μεταφορών και της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, και θα εστιάσει σε βιώσιμες λύσεις ειδικά για την Ελλάδα. Συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες από το εξωτερικό και την Ελλάδα, από πανεπιστήμιο και βιομηχανία. Τα θέματα/panels συζήτησης είναι: 1) Energy Transition, 2) Education, AI and Sustainability, 3) Sustainable Industries 4) Adaptation and Resilience. Εγγραφές/Πληροφορίες: https://hellenic-ias.org/ symposium2024/

----

Ανοίγει τις πύλες του το 6ο Αθλητικό καλοκαιρινό Camp 2024 για παιδιά του Πανεπιστημίου Πατρών

Από τις 17 Ιουνίου 2024 υποδέχεται παιδιά στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Ρίο. Με πλούσιες αθλητικές δραστηριότητες, στους εξωτερικούς αθλητικούς χώρους και στις εσωτερικές κλιματιζόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, μας υποδέχεται το Πανεπιστήμιο Πατρών εκεί που θα πραγματοποιηθεί το φετινό 6ο καλοκαιρινό αθλητικό Camp για παιδιά.

Από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και για 6η συνεχόμενη χρονιά ως και τις 26 Ιουλίου 2024, παιδιά ηλικίας από έξι έως και δεκαέξι ετών θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πλούσιες και καθημερινές αθλητικές δράσεις: Προπονήσεις Ποδοσφαίρου στο γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Beach Volley, Στίβος, Τένις, Πινγκ Πονγκ, Χορός, παιχνίδια δεξιοτεχνίας, προσκεκλημένους/ες πρωταθλητές/τριες, περίπατοι, ποδηλασία, επιμορφωτικές επισκέψεις σε Μουσεία, εργαστήρια, βιβλιοθήκες και εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι μερικές από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που υπόσχεται το αθλητικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

Πληροφορίες και εγγραφές στον ιστότοπο: http://gym.upatras.gr/2024/06/ 04/xekina-to-6o-kalokairino- athlitiko-camp-2024-gia- paidia-toy-panepistimioy- patron/

Σε ένα φυλασσόμενο, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον με σύγχρονο κυλικείο και λοιπές υποδομές, καθηγητές φυσικής αγωγής με εμπειρία σε προπονήσεις και αγώνες αναπτυξιακών αθλητικών τμημάτων, καθοδηγούν τα παιδιά και τα προτρέπουν στον τρόπο ζωής του μαζικού αθλητισμού, της συμμετοχικότητας και της συνεργασίας.

Όπως τονίζουν η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού αναπλ. καθ. κα Λένα Αλμπάνη, και ο Συντονιστής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου μέλος Ειδικού εκπαιδευτικού Προσωπικού Φυσικής Αγωγής κ. Άρης Αγγελόπουλος, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι πάντα δίπλα στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, όχι μόνο των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και της Πάτρας. Κάθε χρόνο, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, παρέχει -ως και τα τέλη Ιουλίου- σύγχρονες υπηρεσίες αθλητικών και κατασκηνωτικών προγραμμάτων σε ένα σύγχρονο και ασφαλές αθλητικό περιβάλλον. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συνεχίσουν τη δημιουργικότητά τους με τα τη λήξη του σχολικού έτους, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν, να μάθουν νέες τεχνικές και δεξιότητες. Το παραπάνω κατασκηνωτικό αθλητικό πρόγραμμα συνεισφέρει επίσης στον προγραμματισμό των γονέων που επιθυμούν ήπιες αλλά ουσιαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά τους για τον ενάμιση μήνα από τη λήξη του σχολικού έτους και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί απασχολούνται. Συμμετοχή, ισότητα, δίκαιο παιχνίδι, ευχαρίστηση και δημιουργικότητα είναι τα μηνύματα του φετινού 6ου καλοκαιρινού αθλητικού Camp για παιδιά που διοργανώνεται από το Πανεπιστημίου Πατρών!

----

12 – 14.6.24 | Διεθνές Συνέδριο στην Πάτρα για τα 100 χρόνια από το Α Μανιφέστο του Υπερρεαλισμού

Το Διεθνές Συνέδριο περί Υπερρεαλισμού, το οποίο συνδιοργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τίτλο "Σα μπαίνη το καράβι της αγάπης": Εκατό χρόνια από το Α΄ Υπερρεαλιστικό Μανιφέστο (12-14.06.2024). Το Συνέδριο εστιάζει στις "οπτικές, υπερρεαλιστικές αφηγήσεις" και στο πολιτισμικό συνεχές ανάμεσα στη λογοτεχνία και στα πεδία που παραδοσιακά ανήκουν στις εικαστικές τέχνες, είναι υβριδικό και θα διεξαχθεί στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς (Κορίνθου 241).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://philology.upatras.gr/ diethnes-synedrio-gia-ta-100- chronia-apo-to-a-manifesto- tou-yperrealismou/

Zoom link: https://upatras-gr.zoom.us/j/ 94367487856?pwd= dGdFL1plcitRYTVOMUdVWGVUUnR3Zz 09

----

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ | Οικονομική ενίσχυση διοργάνωσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών | B' φάση 2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες, διημερίδες & θερινά σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση που οργανώνονται από Καθηγητές και Λέκτορες του Ιδρύματος για το Β΄Εξάμηνο του έτους 2024, (απόφαση της αριθμ. 917/05.06.2024 Συνεδρίασης της Επ. Ερευνών). Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για διοργάνωση συνεδρίου/εκδήλωσης κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2024 και η οποία θα είναι ανοιχτή από 06.06.2024 έως 28.06.2024. Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου/εκδήλωσης μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο: https://research.upatras.gr/ synedria/

----

24ο Διεθνές Συνέδριο της Διαφορετικότητας

Το 24ο Διεθνές Συνέδριο της Διαφορετικότητας (Twenty-fourth International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations. The Future We Want: Socio-Environmental Challenges in Times of Climate Emergency) θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 3-5 Ιουλίου 2024 στο Lusiada University της Λισαβόνας.

Για υποβολή ανακοινώσεων (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) επισκεφθείτε το https://ondiversity.com/2024- conference

----

Εξέλιξη των τεχνικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σειρά από τεχνικές εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και για την ανακαίνιση και αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε ο εξωτερικός χώρος του κτηρίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ενώ πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των δεξαμενών στο Ρίο. Επίσης, στο Τμήμα Χημείας υλοποιήθηκαν διάφορες παρεμβάσεις. Ακόμη, στην πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, ολοκληρώνεται η συνολική προσπάθεια περίφραξης και προστασίας των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι συνεχίζεται η ανάπλαση των χώρων «πρασίνου», οι εργασίες κοπής δένδρων αλλά και οι αντίστοιχες εργασίες καθαριότητας με σκοπό να μετατραπεί σε κόμβο αναψυχής στον αστικό ιστό, τόσο για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Βέβαια, παρόμοιες εργασίες υλοποιούνται και στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Ρίο, με συνεχείς φυτεύσεις, εργασίες καθαριότητας και απομάκρυνσης υλικών για τη συνολική ανάπλαση του εξωτερικών χώρων του Ιδρύματος με έμφαση την ενίσχυση των αντιπυρικών ζωνών λόγω της έλευσης της θερινής περιόδου.

----

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίου Πατρών - Εκδήλωση «Ένα ταξίδι στο Ρωσικό Πολιτισμό»

Μεγάλη η προσέλευση φοιτητών και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και Ρωσόφιλων πολιτών της πόλης μας στην εκδήλωση που οργάνωσε το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 στην αίθουσα ΧΜ5 του φιλόξενου τμήματος των Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας.

Το ταξίδι ξεκίνησε με τον Αλεξάνδρ Πούσκιν και τη συμβολή του στη Ρωσική λογοτεχνία, συνεχίστηκε με σημαίνουσες προσωπικότητες στο χώρο των θετικών επιστημών, της ιατρικής και των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο Λέων Τολστόι και ο Βασίλι Καντίνσκυ. Οι φοιτητές εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας έκαναν παρουσιάσεις για τις εθνικές ενδυμασίες της Ρωσίας, ανέλυσαν τα ήθη και τα έθιμα των μεγάλων γιορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα αλλά και τις ιδιαιτερότητες και παραδόσεις ακόμα και τα στερεότυπα που ακολουθούν το Ρωσικό λαό.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η σύνδεση με μεταπτυχιακούς φοιτητές στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, και η παρουσίαση των πόλεων μέσα από βίντεο, φωτογραφίες σε ένα ζωντανό ταξίδι στις πιο επιβλητικές πόλεις της Ρωσίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές χόρεψαν και τραγούδησαν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια αλλά και ως φιλόξενοι οικοδεσπότες μαγείρεψαν παραδοσιακά ρωσικά εδέσματα τα οποία γεύτηκαν οι επισκέπτες μας στο αίθριο έξω από την αίθουσα διοργάνωσης της εκδήλωσης, κλείνοντας έτσι με τον πιο όμορφο τρόπο το απόγευμα. Ήταν ένα ευχάριστο ταξίδι σε έναν πολιτισμό που πολλοί από εμάς δε γνωρίζουμε αλλά πάντοτε θα θέλαμε να γνωρίζουμε περισσότερα και την ευκαιρία προσέφερε το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

----

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Γέφυρα Πνευμονολογίας

5-9.6.2024

Διεθνές Συνέδριο SAND 2024

5-7.6.2024

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής διοργανώνει από 5 έως 7 Ιουνίου 2024 το Διεθνές Συνέδριο SAND 2024 (3rd International Symposium on Algorithmic Foundations of Dynamic Networks). Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερα: https://www.ceid.upatras.gr/ webpages/sand2024/index.html

Επιστημονική Συνάντηση SRC4i Consortium Meeting

11.6.24



Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο EVA MEETING 2024

12.6.24 – 16.6.24



16ος Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Εnnovation

12.6.24

Επιστημονική Συνάντηση CTO5.0 KICK OFF MEETING

12.6.24

8ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ουρολιθίαση

13.6.24 – 15.6.24

Εκπαιδευτική Ημερίδα και τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου IoT-ECO

13.6.24 – 15.6.24

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: "Αγχος και αυτοάνοσες Παθήσεις σε παιδιά και νέους"

17.6.24

Παράσταση κλασικού μπαλέτου «Σχολή Χορού Τσαφούλια»

17.6.24 – 19.6.24

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/