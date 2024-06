Κρυονέρι Καλαβρύτων: Αυτός είναι ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τη ζωή του έχασε το πρωί της Κυριακής ο 60χρονος Θανάσης Σπυρόπουλος, όταν πλακώθηκε από το τρακτέρ, με το οποίο εκτελούσε αγροτικές εργασίες, στο Κρυονέρι Καλαβρύτων.

Τον άνδρα σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισε η κόρη του. Το τρακτέρ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ανετράπη και ο άνδρας καταπλακώθηκε από αυτό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Δευτέρα 3 Ιουνίου στις 5μμ στο Κρυονέρι

Ο σύλλογος Κρυονεριτών Καλαβρύτων αναφέρει σε ανακοίνωση:

ΣHMEPA KYPIAKH 3 IOYNIOY TO XΩPIO MAΣ BYΘIΣTHKE ΣE MEΓAΛO ΠENΘOΣ ME THN AΠΩΛEIA TOY ΘANAΣH ΣΠYPOΠOYΛOΥ META AΠO TPAΓIKO ATYXHMA ME TO TPAKTEP TOY. TO XΩPIO MAΣ ΣHMEPA OPΦANEΨΕ.

O ΘANAΣHΣ ΠOY ΦPONTIZE TO XΩPIO MAΣ OΠΩΣ THN OIKOΓENEIA TOY, AΦHNE KAΘE HMEPA TO ΣTIΓMA THΣ ΠPOΣΦOPAΣ, THΣ AKΕPΑΙOTHTAΣ KAI THΣ ΛEBENTIAΣ.

KAΛO ΠAPAΔEIΣO ΦIΛE. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ KAI ΔYNAMH ΣTHN OIKOΓENEIA TOY.