Ο Γερμανός Πρέσβης, κ. Andrea Kindl επισκέφθηκε το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών δίνοντας έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του ως «θερμοκοιτίδα», στις εταιρείες και τα ερευνητικά εργαστήρια που φιλοξενεί, καθώς και στις αναπτυξιακές δράσεις του σχετικά με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTO), τα Innovation Hubs, τα προγράμματα Proof of Concept (PoC), αλλά και τα έργα ΕΤΑΚ στα οποία συμμετέχει.

O Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Andrea Kindl όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα επιτεύγματα του Φορέα και των φιλοξενούμενων εταιρειών, ενώ επισκέφτηκε και κάποιες από τις εγκαταστάσεις αυτών, όπως την Advent Technologies Holdings Inc., την Think Silicon, an Applied Materials Company και την Lödige Greece.