Όλα τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πλούσιο και με πολλές δράσεις είναι το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε αναλυτικά:

Διοργάνωση της 106ης Συνόδου των Πρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών τον Ιούλιο 2024

Το Πανεπιστήμιο Πατρών πρόκειται να φιλοξενήσει τον Ιούλιο 2024 τη διοργάνωση της 106ης Συνόδου των Πρυτάνεων. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 31/08/2024 το Ακαδημαϊκό μας Ίδρυμα έχει αναλάβει το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου θα αναδειχθούν όλα τα θέματα καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Ένας από τους βασικούς στόχους της Συνόδου και του Προεδρείου είναι η ανεύρεση των τρόπων αντιμετώπισης των ζητημάτων και η εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή καθημερινότητα στα Πανεπιστήμια της χώρας.

----

Επίσκεψη του κ. Arif Mammadov, Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν, στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του κ. Arif Mammadov, Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν, στο κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό να συζητηθούν καίρια ζητήματα. Τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν θα υποδεχθεί ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας. Τον Πρέσβη θα συνοδεύουν συνεργάτες του, όπως ο κ. Rahman Shahhuseynli, Διπλωμάτης της Πρεσβείας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, Δημοσιογράφος και Υπεύθυνος Τύπου της Πρεσβείας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα.

----

3 – 6 Ιουνίου 2024 | Παιδικό Φεστιβάλ ΤΕΕΑΠΗ

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει για 15η συνεχή χρονιά το «Παιδικό Φεστιβάλ» από τις 3 ως και τις 6 Ιουνίου 2024. Τα Εργαστήρια του Φεστιβάλ, τα οποία οργανώνονται και υλοποιούνται από τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. σε συνεργασία με τις διδάσκουσες/τους διδάσκοντες του Τμήματος, δομούνται σύμφωνα με τα πορίσματα πρόσφατων ερευνών για τη γνωστική, την κοινωνικο-συναισθηματική και την κινητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Φέτος στο Φεστιβάλ συμμετέχει η UNICEF με το δικό της εργαστήριο και το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Προσκαλούμε όλους τους/τις εργαζόμενους/ες του Πανεπιστημίου Πατρών να επισκεφτούν με τα παιδιά τους το Παιδικό Φεστιβάλ.

Τα εργαστήρια λειτουργούν 9:00-13:00 καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας: www.childrenfestival.gr ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: [email protected].

----

2ο UP FM FESTIVAL

Το 2ο UPFM FESTIVAL, είναι γεγονός! Το Σάββατο 1η Ιουνίου, ο UP FM υπό την αιγίδα και οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και συνεργασία με το Ίδρυμα Τοπάλη, διοργανώνει το 2ο μουσικό του φεστιβάλ με δωρεάν είσοδο στον Κήπο του Σκαγιοπουλείου Ιδρύματος.

Τη μεγάλη βραδιά του φεστιβάλ θα ανοίξουν οι Mr. Egglemon & The Headfish, ένα τοπικό συγκρότημα, που συναντάμε συχνά στις βόλτες μας στους πεζόδρομους στο κέντρο της Πάτρας να ερμηνεύει folk και blues covers! Ο δρόμος θα τους οδηγήσει, αυτή τη φορά, στην οδό Σολωμού 86 στο Σκαγιοπούλειο!

Όταν το ρολόι δείξει :33, στη σκηνή θα εμφανιστούν οι 33 Lovers, μία μπάντα από την πατρινή δισκογραφική εταιρία Inner Ear Records, η οποία μας χάρισε τον καλύτερο δίσκο του 2023 και σίγουρα κέρδισε μια θέση στα ακούσματα μας!

Τη σκυτάλη θα πάρει το Παιδί Τραύμα, που γράφει μουσική και λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης! Την 1η Ιουνίου θα τον απολαύσουμε μπροστά από το περίτεχνο νεοκλασσικό κτίριο του Σκαγιοπουλείου.

Το φεστιβάλ θα κλείσει το μεγάλο highlight της βραδιάς, ο Κ. ΒΗΤΑ, ο οποίος με την μπάντα του θα παρουσιάσει την καινούρια του δουλειά “Το χέρι” καθώς και αγαπημένα παλιά τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του. Ένας μουσικός, που έχει επηρεάσει σημαντικά τη μουσική σκηνή της χώρας, ερχόμενος πάντα αισιόδοξος μέσα από τον δικό του, μοναδικό τρόπο έκφρασης…

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

Ώρα Έναρξης: 19:00

Στο χώρο θα υπάρχουν και παράλληλες δράσεις από το μεσημέρι.

----

Διάκριση μέλους ΔΕΠ Τμήματος Λογοθεραπείας

Η κα. Αιμιλία Μίχου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας, συσσυγραφέας της παρακάτω δημοσίευσης στο περιοδικό The Lancet Neurology (impact factor 48), βραβεύτηκε από το European Stroke Organization ως paper of the month (Μάιος 2024): Labeit B, Michou E, Trapl-Grundschober M, Suntrup-Krueger S, Muhle P, Bath PM, Dziewas R. Dysphagia after stroke: research advances in treatment interventions. The Lancet Neurology. 2024 Apr 1;23(4):418-28. DOI: https://doi.org/10.1016/ S1474-4422(24)00053-X

----

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών | Βιβλιοπαρουσίαση έργου

Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 και ώρα: 19.00, στη Λάρισα, βιβλιοπαρουσίαση του έργου: «Οι Κούρδοι της Τουρκίας. Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως τις μέρες μας». Αναλυτικές πληροφορίες για τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://publications.upatras. gr/

----

Ημερίδα με τίτλο: «3η Γέφυρα Αρχαιομετρίας»

Στο πλαίσιο των δράσεων «Γέφυρες Αρχαιομετρίας» η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία & η Ερευνητική Ομάδα Κέραμος (Τμήμα Γεωλογίας) πραγματοποιούν Ημερίδα με τίτλο: 3η Γέφυρα Αρχαιομετρίας, το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 με ώρα έναρξης 9.30 π.μ. (εγγραφές από τις 9:00 π.μ.) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Η συμμετοχή είναι δυνατή και εξ αποστάσεως μέσω εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο (zoom): https://bit.ly/gefyra-2024

Σχετικό ενημερωτικό υλικό: http://www.geology.upatras.gr/ index.php/el/notices-gr/2030-3

----

Ανακοίνωση για τη χρήση του Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

Ο Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, που έχει εγκατασταθεί δυτικά του Κτηρίου Α, έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και είναι έτοιμος προς χρήση, με τους εξής όρους:

Δωρεάν φόρτιση για 1 έτος (με δυνατότητα επέκτασης), για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., διοικητικοί υπάλληλοι, φοιτητές, κ.λπ.).

Φόρτιση με χρέωση, για όλους τους υπόλοιπους χρήστες.

σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθ. 179/16.5.2024 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων (αρμόδιος κ. Σπ. Ηλιόπουλος τηλ. 2610969664, email [email protected]) προκειμένου να λάβουν τις σχετικές οδηγίες χρήσης του.

----

Επίσκεψη Φοιτητριών και Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πρυτανεία του Ιδρύματος

Μια ξεχωριστή και βαθύτατα συγκινητική στιγμή έζησε την Τετάρτη 29/05/2024 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών , Καθ. Χρήστος Μπούρας. Τον Πρύτανη επισκέφθηκαν φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μαζί με την Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Ευφημία Καρακάντζα, με σκοπό να προσφέρουν αναμνηστικά δώρα από την εκδρομή του Τμήματος που διοργανώθηκε στους Δελφούς αλλά και να αναφέρουν τις όμορφες φοιτητικές τους αναμνήσεις από το ταξίδι ως μία αξέχαστη φοιτητική εμπειρία βιωματικής μάθησης, γνώσης και πολιτισμού.

----

Εργασίες ανακαίνισης των φοιτητικών εστιών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Στέγαση και η Σίτιση των φοιτητριών και των φοιτητών αποτελούν πρώτη προτεραιότητα της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα, στην Πανεπιστημιούπολη στο Μεσολόγγι γίνονται έργα κατασκευής και ανακαίνισης της φοιτητικής εστίας έτσι ώστε τα υπάρχοντα 10 δωμάτια να γίνουν 38, με δωμάτιο ΑΜΕΑ, με τοποθέτηση κλιματιστικών σε όλα τα δωμάτια, πλυντήρια σε κοινόχρηστους χώρους, αίθουσα αναψυχής και αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στη Φοιτητική Εστία Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, γίνονται εργασίες ανακαίνισης, κατασκευής αίθουσας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τοποθέτηση κομποστοποιητή, εγκατάστασης 25 πλυντηρίων και προετοιμασίας για την κατασκευή φοιτητικού εστιατορίου. Τέλος, στην Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι γίνονται και εκεί ανακαινίσεις δωματίων.

----

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Regional Growth Conference (RGC) 2024

30.5 – 1.6.24

Το τριήμερο 30,31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2024 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το 12ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional Growth Conference 2024), το οποίο διοργανώνει η Εφημερίδα Πελοπόννησος με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναλυτικές Πληροφορίες: https://rgc.gr/

Επιστημονική Συνάντηση Juniper Networks 5G Team Q3 Meetup

31.5.24

Τελετή Λήξης Δημοτικού - Νηπιαγωγείου Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη

4 – 5.6.24

3rd Symposium on Algorithmic Foundations of Dynamic Networks (SAND 2024)

5 - 7.6.24

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Γέφυρα Πνευμονολογίας

5 - 9.6.24

11o Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών

5.6.24

18η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Βιολογίας