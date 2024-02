Independent Spirit Awards 2024: Στο φιλμ «Περασμένες Ζωές» το βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Στα τηλεοπτικά , το «Beef» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Νέας Σειράς και Καλύτερη Ερμηνεία σε Νέα Σειρά για την Αλι Γουόνγκ, ενώ οι Κέιβον Μόντρεαλ Γούνταρντ και Νικ Όφερμαν κέρδισαν το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός σε Νέα Σειρά και καλύτερος Β’ Ρόλος σε Νέα Σειρά για το «The Last of Us», όπως είδαμε στην ανάρτηση του flix.gr.

Η λίστα με τους νικητές αναλυτικά είναι η εξής:

Καλύτερη Ταινία: Past Lives – Περασμένες Ζωές

Σκηνοθεσία: Σελίν Σονγκ (Past Lives)

Α’ Ρόλος: Τζέφρι Ράιτ (American Fiction)

Β’ Ρόλος: Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)

Βραβείο Someone to Watch: Μόνικα Σορέλ (σκηνοθέτης του «Mountains»)

Βραβείο Truer Than Fiction: Σετ Χερνάντεζ (σκηνοθέτης του «unseen»)

Πρώτη Ταινία: A Thousand and One

Βραβείο Ρόμπερτ Ολτμαν: Showing Up

Παραγωγός: Μονίκ Γουόλτον

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός: Ντόμινικ Σέσα (The Holdovers - Τα Παιδιά του Χειμώνα)

Βραβείο Τζον Κασαβέτης: Fremont

Φωτογραφία: The Holdovers

Μοντάζ: How to Blow Up a Pipeline

Καλύτερη Νέα Σειρά: Beef

Καλύτερη Ερμηνεία σε Νέα Σειρά: Αλι Γουόνγκ (Beef)

Καλύτερη Νέα Σειρά Ντοκιμαντέρ: Dear Mama

Καλύτερο Καστ σε Νέα Σειρά: Jury Duty

Καλύτερο Σενάριο: American Fiction

Πρώτο Σενάριο: May December

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: Anatomy of a Fall - Ανατομία μίας Πτώσης

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός σε Νέα Σειρά: Κέιβον Μόντρεαλ Γούνταρντ (The Last of Us)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Four Daughters

Β’ Ρόλος σε Νέα Σειρά: Νικ Όφερμαν (The Last of Us).