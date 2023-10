Πάτρα - Welcome to Up: Η εικονική πραγματικότητα στον Οδυσσέα του Τζέιμς Τζόις - ΦΩΤΟ

Το Welcome to UP 2023, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ξεκίνησε σήμερα με ιδιαίτερες εκδηλώσεις.

Σήμερα το απόγευμα παρουσιάστηκε στο Πολύεδρο, ένα ψηφιακό προϊόν του Εργαστηρίου Αρχειακών Τεκμηρίων—Τύπου [ΕΑΤΤ] του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην εκδήλωση μίλησαν: ο κατεξοχήν μελετητής του Οδυσσέα του Τζόις Άρης Μαραγκόπουλος, ο Γιάννης Παπαθεοδώρου και η Κατερίνα Κωστίου.

Την ξενάγηση στο Δουβλίνο του Τζόις μέσω εικονικής πραγματικότητας έκανε ο Θάνος Μακρής, πρώην φοιτητής του Τμήματος Φιλολογίας και τώρα δημιουργός ψηφιακών παιχνιδιών.

Το ψηφιακό προϊόν δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση το 2022 των εκατό χρόνων από την κυκλοφορία του εμβληματικού έργου του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Ο στόχος είναι εκπαιδευτικός/ψυχαγωγικός, καθώς ο Οδυσσέας αποτελεί το δυσκολότερο έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Βασισμένο στο βιβλίο του Άρη Μαραγκόπουλου «“Dear Dirty Dublin”: Τόποι και γλώσσες στον Οδυσσέα του Τζέιμς Τζόις, το προϊόν αυτό επιδιώκει να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τα χαρακτηριστικά του έργου. Το έργο υλοποίησε ο Θάνος Μακρής σε συνεργασία με τον συγγραφέα του οποίου το αρχείο απόκειται στο ΕΑΤΤ.

Πρόκειται για μια καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας (virtual reality/VR). Μέσω αυτής, ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στο Δουβλίνο του Ulysses, με χρήση hotspots, να εξερευνήσει τους (λογοτεχνικούς) τόπους και να έρθει σε επαφή (και άρα να εξοικειωθεί) με χαρακτηριστικά επεισόδια από το έργο (και άρα το ύφος) του συγγραφέα.

Το έργο είναι μια δοκιμή του ΕΑΤΤ παραγωγής ψηφιακών εργαλείων, Εικονικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων στη λογοτεχνία, με σκοπό την καθιέρωση μιας πρωτοποριακής διεπιστημονικής μεθοδολογίας σε μελλοντικές εφαρμογές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πατρών.