H καρδιά του Welcome to UP 2023 χτυπάει στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών- Τι θα δείτε, τι θα ακούσετε, ποιους θα συναντήσετε

Το « Welcome to up 2023» μετατρέπει το campus του Πανεπιστημίου της Πάτρας σε ένα μεγάλο, γιορτινό «χωριό» στο οποίο συναντώνται παλιοί και νέοι φοιτητές, πολίτες και πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες και αστροπαρατηρητές, εθελοντές και χορηγοί, ραδιοφωνικοί παραγωγοί και dj΄s.

Η καρδιά του Φεστιβάλ Υποδοχής νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα χτυπά δυνατά πέριξ του «Πάρκου της Ειρήνης», όπου μπορείς να τα δεις… όλα!

- Ομάδες, υπηρεσίες, δομές του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης τα τμήματα του Ιδρύματος και οι χορηγοί του Φεστιβάλ θα συστήνονται μέσα από τα εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας τους.

Στα περίπτερα γνωριμίας συμμετέχουν οι : Άλμα Ζωής, Αστρονομική εταιρεία ΩΡΙΩΝ, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας, Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, Δράση «ΜΕΤΩΝ», Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, Εθελοντική Ομάδα Φλέβα Ζωής, ΕΘΕΞΙΣ, Erasmus, Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής, Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης, IEEE Student Branch, ΙΟΑΣ Μυλωνάς, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ (Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας), ΚΕΔΜΟΠ, Κοινωνική Μέριμνα, ΚΟΦΕΠΠ, Λέσχη Ρομποτικής, Lifechain, ΝΟΠ (Ναυτικός Όμιλος Πατρών), Οut Door Against Cancer Connect Us (Εργαστήριο Υγιεινής -Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών), Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Patras Community, Robots@UP, Σύλλογος Φοιτητών Φαρμακευτικής, Συνήγορος του Φοιτητή, ΤΕΕΑΠΗ, UPFM, Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών

-Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα «ταξιδέψει» στο Πανεπιστήμιο Πατρών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του campus για ένα τριήμερο οpen-air παρουσίασης βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους. Μαζί τους και η ΚΟΦΕΠΠ. Πρόκειται για πρόταση του Ιδρύματος Τοπάλη που είχε ενταχθεί και πέρυσι στο «Welcome to UP». Στις 19/10 (ώρα 19:30), 20/10 (ώρα 19:30), 21/10 (ώρα 19:00).

- Οι λάτρεις των αστεριών και του σύμπαντος, θα μπορούν να απολαύσουν αστρονομική παρατήρηση (για φοιτητές και Πατρινούς) με τα τηλεσκόπια της δραστήριας ομάδας αστρονομίας «Ωρίων» που συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια από την ίδρυσή της. Στον εκθεσιακό χώρο του «Welcome to UP 2023» θα στηθούν το βράδυ της Πέμπτης 19/10 και της Κυριακής 22/10, τέσσερα ισχυρά τηλεσκόπια ώστε οι συμμετέχοντες να παρατηρήσουν τη Σελήνη, τον πλανήτη Κρόνο και άλλα ουράνια αντικείμενα. Επίσης, ο «Ωρίων» θα διαθέσει και δύο ηλιακά τηλεσκόπια απ’ όπου θα γίνεται ασφαλής παρατήρηση του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας την Παρασκευή 20/10.

H Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001 και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπό έχει την εκλαΐκευση και διάδοση της αστρονομίας, της αστροφυσικής και των επιστημών του διαστήματος. Για την επίτευξη των στόχων αυτών γίνονται σε συστηματική βάση ομιλίες, παρατηρήσεις του ουρανού και εκπαιδευτικές εκδρομές.

-Στο Campus θα βρουν οι φοιτητές την αφετηρία και τον τερματισμό του Magic Bus Patras Tour, μια διαδρομή με πούλμαν (Hop on Hop Off buses- λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) για να ανακαλύψουν τους θησαυρούς της πόλης – Get το Know with the City: Διαδρομές με αφετηρία το Πανεπιστήμιο και σταθμούς: τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Βόρειο Πάρκο, το Έλος της Αγυιάς, τον Μώλο Αγίου Νικολάου, το Νότιο Πάρκο, το Καρναβαλικό Εργαστήρι, το Ρωμαϊκό Ωδείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Βούντενης. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα δρομολογίων, καθώς και live την διαδρομή τους στο welcometoup.upatras.gr

-Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ξενάγηση φοιτητών – επισκεπτών στο Πανεπιστήμιο. Ο φοιτητής εξοικειώνεται με την έκταση του Πανεπιστήμιου και καλείται να γνωρίσει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος π.χ. Πρυτανεία, Τμήματα Σχολών, Φοιτητική Εστία, Συνεδριακό Κέντρο, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Γυμναστήριο Πανεπιστημίου, Μουσεία Πανεπιστημίου κ.λπ. Οι φοιτητές καλούνται επίσης να περπατήσουν στα μονοπάτια, στο Πάρκο Ειρήνης, στην Εστία, στο υπαίθριο Σκάκι των Αρχιτεκτόνων, στον κήπο Άνθεια με την τεχνητή λίμνη και σε πολλά άλλα μέρη για να ανακαλύψουν την ομορφιά του Πανεπιστημιακού Campus.

-Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου UP fm θα εκπέμπει ζωντανά από την κεντρική σκηνή του Πάρκου της Ειρήνης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκπομπές, μουσική κάλυψη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, και εν γένει λειτουργία του σταθμού ως μέσο διάχυσης της πληροφορίας και ενημέρωσης για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ.

-Στο Campus θα βρείτε αθλητικές δραστηριότητες φοιτητών σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Προγραμματίζονται υπαίθρια γυμναστική, καθώς και λιπομέτρηση, δείκτης μάζας σώματος, βόλεϊ, μπάσκετ, πινγκ πονγκ, ποδόσφαιρο. Επιπλέον, στο Πάρκο της Ειρήνης θα διοργανωθεί υπαίθριο μάθημα γιόγκα από την Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου (TADASANA BY Eftyxia), το Σάββατο 21/10 και ώρα 16:30.

Ετοιμαστείτε επίσης για:

- Workshops – Παρουσιάσεις. Στον εκθεσιακό χώρο υπάρχει οθόνη προβολής, όπου οι ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιάζουν τις δράσεις τους με οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάσεις ή άλλου είδους workshops.

-Περιήγηση στα Μουσεία του Πανεπιστημίου. Τα Μουσεία του Πανεπιστημίου Πατρών θα παραμένουν ανοιχτά για κοινό και φοιτητές με συγκεκριμένο ωράριο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών. Συγκεκριμένα: Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πέμπτη 19/10, Παρασκευή 20/10 από 11.00 - 14.00, Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Πατρών Τετάρτη 18/10, Πέμπτη 19/10, Παρασκευή 20/10 από 11.00 έως 13.00 και Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Πατρών Πέμπτη 19/10, Παρασκευή 20/10, Σάββατο 21/10 από 11.00 έως 14.00

-Στο Πάρκο της Ειρήνης θα πραγματοποιηθούν οι δύο συναυλίες του Φεστιβάλ.

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου - Ανδριάνα Μπάμπαλη (21.00)

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου - Φοίβος Δεληβοριάς (21.00)

Παράλληλα διοργανώνονται πάρτι με DJ Sets στο Πάρκο της Ειρήνης την Παρασκευή 20/10 στις 21.00 και απογευματινό πάρτυ την Κυριακή 22/10 στις 18.00



-Video παράσταση femicide.gr

Υπό τον τίτλο femicide.gr η χοροθεατρική Ομάδα φοιτητών ΤΕπΕΚΕ trA 10+1 θα παρουσιάσει μία σωματική αφήγηση που συνδυάζει και λόγο εστιάζοντας στις δολοφονημένες γυναίκες του 2020 (χρονιά με πολλές γυναικοκτονίες στην χώρα μας). Πρόκειται για συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου. Στις 19/10 και ώρα 19.00.

-Performance για τις γυναίκες που βίωσαν και βιώνουν βία από την χοροθεατρική Ομάδα «Ορμήτες» του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Πάρκο της Ειρήνης και στο Αγρίνιο. Στις 20/10 στο Πάρκο της Ειρήνης 18.30) . Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στις 21/10 στο Αγρίνιο.