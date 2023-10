H Αντζελίνα Τζολί μεταμορφώνεται σε Μαρία Κάλλας, μόλις κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες

Μαζί με την αμερικανίδα super star Αντζελίνα Τζολί, θα εμφανιστούν οι ηθοποιοί Πιερφρανσέσκο Φαβίνο («Adagio», «The Hummingbird), Αλμπα Ρορβάκερ («La Chimera», «Hungry Hearts»), Κόντι Σμιτ-Μακφί («The Power of the Dog», «Elvis») και Βαλέρια Γκολίνο («Portrait of a Lady on Fire», «Caos Calmo»).

Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσει η παραγωγή του «Maria», το οποίο ελπίζω να παρουσιάσει την απίστευτη ζωή και καριέρα της Μαρίας Κάλλας σε ένα παγκόσμιο κοινό, χάρη στο εξαιρετικό σενάριο του Στίβεν Νάιτ, στη δουλειά του καστ και των τεχνικών και ιδιαίτερα στην εντυπωσιακή προετοιμασία της Αντζελίνα»