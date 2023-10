«Χαμός» με το white shirting: Το λευκό πουκάμισο γίνεται το απαραίτητο passpartout του χειμώνα

Δεν ακούγεται βέβαια καινοτόμο πως η μόδα ερωτεύεται ξανά το λευκό πουκάμισο.

Είναι ρούχο που ήδη υπάρχει σε κάθε ντουλάπα και διαχρονικό must have piece. Όμως τη φετινή, χειμερινή σαιζόν βασιλεύει στο styling, «παίζει» πολύ με διαφορετικά πατρόν και έχει μπει δυναμικά στα νυχτερινά looks.

Καταρχήν ο πολύ επιδραστικός οίκος Valentino έχει γεμίσει την pret a porter collection του με λευκά πουκάμισα. Το συνδέει με στολισμένες φουστίτσες, το βάζει μέσα από φορέματα, το απογειώνει με μαύρες γραβάτες και φτερά. Μάλιστα στην couture σειρά, στο Château de Chantilly του 16ου αιώνα, επέλεξε την Κάια Γκέρμπερ να ανοίξει το show με απέριττο λευκό πουκάμισο και τζιν, κατατροπώνοντας τις επίσημες τουαλέτες!