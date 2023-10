Πώς να κάνεις πραγματικά το 1 -> 10

Με χιούμορ θα πρέπει να προσέγγισαν οι απανταχού οικονομολόγοι τη ρήση του απερχόμενου Δημάρχου Πατρέων που εξηγεί (με τα χέρια στις τσέπες) μέσω TikTok πώς γίνεται το ένα, δέκα.

Πραγματικά αναλογεί με την ανακάλυψη του αεικίνητου και την κατάργηση της αρχής της διατήρησης της ύλης.

Το οικονομικό δίλημμα είναι γνωστό και διδάσκεται στους πρωτοετείς οικονομολόγους δηλαδή «το φτιάχνω μόνος μου ή το αγοράζω» (make or buy).

Εξαρτάται τους στόχους είναι όμως η απάντηση.

Αν είναι η μείωση της ανεργίας: τότε η αντιπαραγωγική χρήση (πληρωμένου από άλλον) προσωπικού και μηχανημάτων (πάλι πληρωμένων από άλλον) είναι φθηνότερη. Επίσης είναι φθηνότερη όταν χρησιμοποιείς άμμο από παράνομες (?) αμμοληψίες και επεξεργασία τους σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Τότε είσαι ανίκητος απέναντι στην ιδιωτική επιχείρηση που πρέπει να πληρώνει κανονικά το κόστος αυτό. Άραγε γιατί αγοράζονται σίδερα και δεν έχει φτιαχτεί και δημοτική υψικάμινος;

Αν ο στόχος είναι η μείωση της ανεργίας τότε κακώς παρέχονται στους εργαζομένους ειδικά εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας. Γνωστή είναι ακόμα και η ανεκδοτολογική ρήση που αποδίδεται στο νομπελίστα οικονομολόγο Milton Friedman «Τότε, αντί για φτυάρια, γιατί δεν τους δίνετε κουτάλια και δεν δημιουργείτε ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας;».

Η σύγχρονη οικονομική επιστήμη έχει απαντήσει σε όλα αυτά τα διλήμματα καθώς η ιδιωτική επιχείρηση κανονικά ενδιαφέρεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της βελτιώνοντας την παραγωγικότητά της (εκροές/εισροές) με οργανωτικές και τεχνολογικές καινοτομίες.

Είναι αλήθεια ότι η νομοθεσία περί δημοσίων έργων θέτει σαν πρώτη επιλογή στον τρόπο κατασκευής ενός δημόσιου έργου την αυτεπιστασία και όταν αυτό δεν είναι οικονομικά (κοστολογικά) ή τεχνικά εφικτό την ανάθεση μέσω δημόσιας σύμβασης.

Αν είναι η βέλτιστη και χρηστή χρήση των πόρων: Ο Δήμος δεν θα πρέπει να κάνει τον DIY (Do It Yourself) ερασιτέχνη, αλλά μέσω ενδελεχούς κοστολόγησης να επιλέγεται ορθά η βέλτιστη μέθοδος κατασκευής για την χρήστη διαχείριση των δημόσιων πόρων (ανθρώπινου δυναμικού, υλικών, χρημάτων, χρόνου κλπ).