Πανεπιστήμιο Πατρών: Βήματα εξωστρέφειας

Σημαντικά βήματα εξωστρέφειας κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από το ενημερωτικό της Πρυτανείας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 στα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας Αιγύπτου, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών με την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρας και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, κ. Α. Βαφειάδης συνυπέγραψαν το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας στην Αίθουσα των Μεγάλων Ευεργετών με την παρουσία της Κοινοτικής Επιτροπής. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο Πρώην Υφυπουργός Παιδείας, κ. Α. Συρίγος, ενώ η συγκεκριμένη συνεργασία τέθηκε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή σε εθνικό επίπεδο, με πολιτική και ακαδημαϊκή σημασία, αφού η υπογραφή συνεπάγεται τη δημιουργία του πρώτου παραρτήματος ελληνικού Πανεπιστημίου στο εξωτερικό.

Μία ακόμη επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική συνέργεια του Πανεπιστημίου Πατρών με Πανεπιστήμιο της Κίνας

Στην Κίνα παρευρέθηκε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Καθ. Δ. Μαντζαβίνος μαζί με τον Πρόεδρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Καθ. Α. Κατσαούνη αναφορικά με τη λειτουργία κοινού προπτυχιακού τμήματος με κινεζικό Πανεπιστήμιο από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Στην προσπάθεια και επίσκεψη σημαντική είναι η στήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Δήμου Αιγιαλείας

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 στις 10:00, στην Πρυτανεία του Ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Δήμου Αιγιαλείας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των τριών μερών, στο πλαίσιο αφενός εκπαιδευτικών δράσεων κι αφετέρου αναπτυξιακών δράσεων στο πεδίο της κοινωνίας και του πολιτισμού.

Οι παραπάνω δράσεις Συνεργασίας αναδεικνύουν περαιτέρω τη στοχοθεσία της Πρυτανικής Αρχής αναφορικά με τις ακαδημαϊκές συνέργειες, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Πατρών επισφραγίζοντας με πράξεις τους εν λόγω στόχους.

----

3.10.2023 | Τελετή Αναγόρευσης του Roderick M. Beaton Ομότιμου Καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας (Έδρα «Κοραής») στο King’s College London και Πρoέδρου του ΔΣ της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών

O Roderick M. Beaton Ομότιμος Καθηγητής Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας (Έδρα «Κοραής») στο King’s College London και Πρόεδρος του ΔΣ της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσουν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας Άννα-Μαρίνα Ν. Κατσιγιάννη και η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Κωνσταντίνα Δ. Καρακώστα. Θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα σε Επίτιμο Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας από τις Προέδρους, Καθηγήτρια Ευφημία Δ. Καρακάντζα και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έλλη Γ. Λεμονίδου και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Η αλληλεγγύη των νεοελληνιστών και το μέλλον των νεοελληνικών σπουδών». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf) H εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά: https://youtube.com/live/ uR9pSSFa9kk?feature=share

----

6.10.23 | Τελετή Αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ουψάλας Martin C.H. Björck, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών

O Ομότιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ουψάλας Martin C.H. Björck, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Σταύρος Κ. Κάκκος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής Γεώργιο Λ. Αντωνάκη και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: European Guidelines on the Management of the Diseases of Mesenteric Arteries and Veins». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). H εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά: https://youtube.com/live/ HPnkJ8fI1Lc?feature=share

----



Νέα προσθήκη στην πλατφόρμα του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής μέλους

Στο πλαίσιο συνεχών τεχνικών εργασιών για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό τα εγγεγραμμένα μέλη να απολαμβάνουν την εμπειρία της δικτύωσης στην ομάδα, πρόσφατα προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής μέλους. Η βεβαίωση εξασφαλίζει την εγγραφή στο κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων τόσο για αναμνηστικούς όσο και για πρακτικούς λόγους για την παροχή έκπτωσης από υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών όπως ενδεικτικά από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης κ.ά. Μπορείτε να εντοπίσετε τις εκπτώσεις για τους εγγεγραμμένους απόφοιτους στο κοινωνικό δίκτυο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://alumni.upatras.gr/ prosfora/paroches/

Ο τρόπος για την διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης είναι απλός, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://alumni.upatras.gr/ prosthiki-dynatotitas-ekdosis- vevaiosis-engrafis/

----

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2η φάση ηλεκτρονικής εγγραφής πρωτοετών φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2023-24 από 2-12/10/2023

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η 2η φάση της ηλεκτρονικής εγγραφής – οριστικοποίησης πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2023-2024 στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών eggrafes.upatras.gr για φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά. Η διαδικασία της 2ης φάσης, περιγράφεται αναλυτικά στους συνδέσμους https://www.upatras.gr/ foitites/protoeteis/ ilektroniki-engrafi/ και https://my.upatras.gr/ protoeteis/

Υποβολή αιτήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2023 - 2024

Οι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegasi.upatras.gr το διάστημα από 3 έως 20 Οκτωβρίου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενότητα Στέγαση https://www.upatras.gr/ foitites/foititiki-merimna/ stegasi/

Διάστημα υποβολής αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024: από 1.9.2023 έως 31.10.2023

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν ειδική κάρτα δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://sitisi.upatras.gr/ sitisi από την ημερομηνία εγγραφής τους έως την 31η Οκτωβρίου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.upatras.gr/ foitites/foititiki-merimna/ sitisi/



Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024

Έναρξη και λήξη μαθημάτων

Α Εξάμηνο (Χειμερινό)

Έναρξη μαθημάτων: 02.10.2023

Λήξη μαθημάτων: 12.1.2024

Β Εξάμηνο (Εαρινό)

Έναρξη μαθημάτων: 19.2.2024

Λήξη μαθημάτων: 31.5.2024

Έναρξη και λήξη εξετάσεων

Α Εξάμηνο (Χειμερινό)

Έναρξη εξετάσεων: 22.1.2024

Λήξη εξετάσεων: 9.2.2024

Β Εξάμηνο (Εαρινό)

Έναρξη εξετάσεων: 10.6.2024

Λήξη εξετάσεων: 28.6.2024

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

28.8.2023 – 22.9.2023

Αναλυτικά: https://www.upatras.gr/stay- tuned/academic-calendar/

----

Δράσεις του Erasmus+

Erasmus+ Orientation Day για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ KA131

To Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα υποδεχτεί την Τετάρτη 04/10/2023 τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+ σε συνεργασία με το Σύλλογο ESN UoPA στην Αίθουσα Τελετών (1ος όροφος κτιρίου Α’ Πρυτανείας) και θα ακολουθήσει κέρασμα στο Πάρκο της Ειρήνης.

Erasmus+ Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία

Ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Διδακτικού Προσωπικού του Ιδρύματός μας για κινητικότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+ KA131 για τη δράση της Διδασκαλίας (Staff Mobility for Teaching) στον ακόλουθο σύνδεσμο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/10/2023

Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προσωπικού (Διδακτικού και Διοικητικού) του Ιδρύματός μας για κινητικότητα μέσω του Προγράμματος Erasmus+ KA131 για τη δράση της Επιμόρφωσης (Staff Mobility for Training) στον ακόλουθο σύνδεσμο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/10/2023

----

Βράβευση Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας κ. Καμάρη Γεωργία βραβεύθηκε με το χρυσό μετάλλιο της OPTIMA (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area) κατά τη διάρκεια του ΧVII Συνεδρίου που διεξήχθη στο Erice της Ιταλίας (20-23 Σεπτεμβρίου, 2023). Το βραβείο απονέμεται κάθε τρία χρόνια σε έναν επιστήμονα Βοτανολόγο που με το έργο του συμβάλει ουσιαστικά στην ταξινομική μελέτη φυτών της Μεσογείου.

----

Έναρξη μαθημάτων Χορού 2023-2024 στον Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών

Από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 ξεκινούν τα μαθήματα του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στις πρόβες και στις παραστάσεις του Συλλόγου συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών, τα παιδιά τους, καθώς και όποιος/α αγαπάει τον χορό από την ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Οι εγγραφές είναι ανοικτές για όλες και όλους. Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/enarxi- mathimaton-chorou-2023-2024- ston-syllogo-ellinikon- paradosiakon-choron- panepistimiou-patron/

----

Σεμινάρια ΚΕΔΙΜΑ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (MIS 5161689) δύο κύκλους μάθησης μέσω Zoom. Ο πρώτος κύκλος απευθύνεται σε όλα τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος και έχει τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο» (για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.office.com/e/ qWwQkMR2Bw).

Λήξη δηλώσεων συμμετοχής: Δευτέρα 25.09 Έναρξη προγράμματος: Τετάρτη 27.09.

Ο δεύτερος με τίτλο «Διδασκαλία και Μάθηση στο Πανεπιστήμιο» απευθύνεται στο έκτακτο/επί συμβάσει διδακτικό προσωπικό (περισσότερες για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.office.com/e/ MCzQYxwtEb). Λήξη δηλώσεων συμμετοχής: Παρασκευή 06.10 Έναρξη προγράμματος: Τρίτη 10.10

----

Υπενθύμιση ανακοίνωσης του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία

Οι καταστροφικές πλημμύρες στον θεσσαλικό κάμπο διαχέουν στην κοινωνία μια σειρά από οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές εκτάσεις που είναι πολύπλευρες και εκτεταμένες, επηρεάζοντας όχι μόνο τον αγροτικό τομέα αλλά τον τουρισμό και την οικονομία στο σύνολό της. Ο οικονομικός αντίκτυπος της καταστροφής αυτής επηρεάζει ταυτόχρονα και τους φοιτητές του Ιδρύματός μας, που έλκουν την καταγωγή τους από τις περιοχές αυτές. Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών, με απόφαση της υπ΄αριθ. 146/13.9.2023 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, αποφάσισε να συνδράμει την προσπάθεια ανακούφισης των πλημμυροπαθών φοιτητών της Θεσσαλίας με τη χορήγηση υποτροφιών. Για τους σκοπούς αυτούς έχει δημιουργηθεί έργο στον ΕΛΚΕ με κωδικό 81426 και καλούμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή είτε α) υποβάλλοντας αίτημα για μεταφορά χρημάτων από άλλο πρόγραμμά τους στον ΕΛΚΕ είτε β) καταθέτοντας χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό με IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232 και αιτιολογία «Ενίσχυση πλημμυροπαθών φοιτητών Θεσσαλίας», μέχρι 30.09.2023.

----

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διεθνές Επιστημονικό Σεμινάριο 15th ICCP Course: Optical Microscopy of Dispersed Organic Matter: facies and maturity, Patras Greece 2023

26/09/2023-29/09/2023

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Patterns of Evil in Greece and China»

28-29.9.23

Ημερίδα Οδοντιατρικού Συλλόγου Πατρών

30.9.23

Επιστημονική Συνάντηση «Greece 4.0»

2.10.23

Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα «NeuroSoC project Annual Meeting»

3 - 4.10.23

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Η Οικολογία στην Ανθρωπόκαινο Εποχή»

3 - 7.10.23

Αναλυτικά: http://helecos11.upatras.gr/

Πανελλήνιο Συνέδριο ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

05.10.2023-08.10.2023

Επιστημονική Συνάντηση – Επιστημονικό Συνέδριο ολοκλήρωσης έργου COOFHEA2

5 - 6.10.23

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/