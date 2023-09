Η γοητεία του castle wedding: Φλας στo γάμο των Σπύρου Παναγιωτόπουλου- Τζωρτζίνας Τρικόγια

Εμείς θα επισημάνουμε επιπλέον, πως η Τζωρτζίνα ήταν και μια από τις ωραιότερες νύφες που έχουνε δει στα μέρη μας. Εμπνεύστηκε η ίδια το bridal look της, το οποίο ήταν άλλωστε παιδικό της όνειρο. Το bustier νυφικό της φόρεμα από τούλι, ήταν έξωμο, ρομαντικό και κουκλίστικο, με στενό, ημιδιάφανο μπούστο και ιδιαίτερη φούστα γεμάτη αιθέριες πτυχές. Την custom made δημιουργία υπέγραψε η designer Ανθή Καρδάρα. Συνδυάστηκε με πέδιλα Loeffler Randall, χτένισμα από το κομμωτήριο The Parlor και make up Mίρκας Ποταμια. Τη γαμήλια ανθοδέσμη και όλες τις ανθινες πινελιές ολόγυρα από παιώνιες, φυλλώματα ευκάλυπτο κ.α. επιμελήθηκε η Harris the Events.

Wedding planner- Διακόσμηση- Oργάνωση: Χάρης Παναγόπουλος. Μενού: Korali catering. Φωτογράφος: Γιώργος Στραβολαιμος. Dj: Γιώργος Καρράς