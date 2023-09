Σαρλίζ Θερόν, Τζένιφερ Λόρενς, Ανια Τέιλορ Τζόι και … πόλεμος στις μισογυνιστικές διαφημίσεις

Πάμε σε γαλλικό έδαφος: Ηχηρά, χάρη στον άκρως επιδραστικό οίκο Dior με την σφραγίδα της ιταλίδας director Maria Grazia Chiuri, ξεκίνησε η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού η οποία ολοκληρώνει τον κύκλο των shows για την άνοιξη 2024 μετά από Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο. Η εταιρεία συνεχίζει να διερευνά τα όρια μεταξύν θηλυκότητας και φεμινισμού, οπότε τα μοντέλα παρέλασαν σε μια εγκατάσταση της εικαστικού Elena Bellantoni κόντρα στις μισογυνιστικές διαφημίσεις.

Στην ουσία το σκηνικό αναφερόταν στα καταπιεστικά κλισέ που ακόπμα ανθούν. Το video-installation πάνω από διάδρομο σε φλούο κίτρινο και φούξια, μνημόνευσε γυναίκες όπως η Ινγκριντ Μπέργκμαν και η Μαρία Κάλλας. Προσωπικότητες που έγραψαν ιστορία, με εικόνα που δεν αντιπροσώπευε τα πατριαρχικά πρότυπα.

Είχαν αναρτηθεί συνθήματα όπως No-body is perfect / Every-body is performative, Your body is poetic / Your body is political κ.α. Επίσης δεν είσαι μόνο γυναίκα, κόρη, μαμά, είσαι γυναίκα….