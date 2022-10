Όλα μαύρα για τη Σαρλίζ Θερόν, μελαχρινή Dior muse σε πρεμιέρα του Netflix

Total black outfit για την πανύψηλη και βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιό Σαρλίζ Θερόν σε λαμπερή πρεμιέρα στο Λος Αντζελες το βράδυ της Τρίτης. Με τα media να διχάζονται για τη νέα της εικόνα, καθώς είναι πια μελαχρινή και επιλέγει σκούρο look για μια πολυαναμενόμενη βραδιά προώθησης του Netflix, η star έδειχνε πολύ κεφάτη. Ηταν γελαστή και ιδιαίτερα διαχυτική με τις συμπρωταγωνίστριές της Κέρι Ουάσιγκτον και Μισέλ Γιο. Οι style experts επισημαίνουν πως και αυτή ακολουθεί το μονοχρωματικό trend ενώ διατυμπανίζει τη σχέση της με τον οίκο Dior, αναδεικνύοντας ένα σύνολο τελευταίας collection. Συγκεκριμένα φόρεσε κλειστό πουκάμισο, φούστα με βολάν, δικτυωτό καλσόν και χαρακτηριστικές δαντελένιες μπότες του label με δετά κορδόνια. (Προφανώς δεν θέλει ούτε να ακούσει το style της ξανθιάς bimbo).

Η παραμυθένια ταινία φαντασίας The School for Good and Evil που ξεκινάει στο Netflix διαδραματίζεται στο χωριό Gavaldon και βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Soman Chainani που εξελίχθηκε σε μεγάλο best seller . Διαθέτει μαγική αισθητική και καταπληκτικά κοστούμια και έχει κάτι από Χάρι Πότερ. Νεράιδες, ήρωες και κακοί εκπαιδεύονται σε ένα ειδικό σχολείο, είτε είναι καλοί είτε όχι.